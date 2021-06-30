Красфарма пожертвовала дивидендами ради модернизации
Дивиденды компания не выплачивает уже больше десяти лет. Но если раньше это было связано с убыточностью предприятия, то теперь вся прибыль идет на его обновление.
По итогам годового собрания акционеров, которое состоялось 24 июня 2021 года, компания «Красфарма» решила не выплачивать дивиденды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы предприятия. Вся прибыль за 2020 год пойдет на реконструкцию и модернизацию.
Речь идет примерно о 1,32 млрд рублей. На эти деньги компания планирует обновить лабораторный комплекс, запустить производство стерильных порошков и нестерильных лекарств, леофилизатов и растворов для инъекций. Часть средств пойдет на разработку новых препаратов. Как распределится прибыль компании между этими направлениями, пока неизвестно.
Стоит добавить, что, по данным сервиса проверки контрагентов СБИС, прибыль «Красфармы» в 2020 году оказалась рекордной для компании за, как минимум, 16 последних лет — она в 3,2 раза превысила достижения 2019 года и впервые за означенный срок перевалила черту в миллиард. В итоге, стоимость компании выросла почти на 78% по отношению к прошлому году — с 2,7 млрд рублей до 4,8 млрд.