Красфарма пожертвовала дивидендами ради модернизации

Дивиденды компания не выплачивает уже больше десяти лет. Но если раньше это было связано с убыточностью предприятия, то теперь вся прибыль идет на его обновление.

По итогам годового собрания акционеров, которое состоялось 24 июня 2021 года, компания «Красфарма» решила не выплачивать дивиденды, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на материалы предприятия. Вся прибыль за 2020 год пойдет на реконструкцию и модернизацию.

Речь идет примерно о 1,32 млрд рублей. На эти деньги компания планирует обновить лабораторный комплекс, запустить производство стерильных порошков и нестерильных лекарств, леофилизатов и растворов для инъекций. Часть средств пойдет на разработку новых препаратов. Как распределится прибыль компании между этими направлениями, пока неизвестно.

Стоит добавить, что, по данным сервиса проверки контрагентов СБИС, прибыль «Красфармы» в 2020 году оказалась рекордной для компании за, как минимум, 16 последних лет — она в 3,2 раза превысила достижения 2019 года и впервые за означенный срок перевалила черту в миллиард. В итоге, стоимость компании выросла почти на 78% по отношению к прошлому году — с 2,7 млрд рублей до 4,8 млрд.