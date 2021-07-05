Марина Королькова: мы инвестировали в детство

Каждый день Марины Корольковой поделен между тремя проектами — парк «Троя», торгово-общественный центр Red Sail и активити-парк Grek Land. Впрочем, для мамы троих детей цифра не пугающая.

По словам управляющего торговым центром и парками Марины Корольковой, на самом деле все три проекта, хоть и были разнесены во времени, связаны друг с другом одной миссией.

— Мы хотим, чтобы жизнь красноярской семьи была яркой, комфортной и безопасной. Для этого в городе должны появляться места для совместного отдыха, а также большой торговый центр, в котором обычная закупка продуктов или одежды превращается в праздник, — говорит Марина Королькова.

Свежее решение

Как появилась концепция торгового центра Red Sail?

— Торговый центр Red Sail — это прекрасное место для совершения покупок в комфортных условиях с возможностью веселого времяпрепровождения всей семьей. Это именно то место, куда с удовольствием отправляются жители и гости нашего города после работы в будни и в выходные дни.

Red Sail — совсем молодой торговый центр, но уже так амбициозно заявивший о себе своими уникальными проектами, такими как «Эко Маркет», являющийся флагманом торгового центра, представляющий абсолютно новый формат гастрономии, объединяющий преимущества традиционного фуд-холла и современного магазина. И уже полюбившийся красноярцам парк активного отдыха Grek Land — первый в Красноярске детский комплекс такого уникального формата для всей семьи с полным циклом проведения любых мероприятий, от дней рождения до выпускных.

«Ты есть то, что ты ешь», — над смыслом этой крылатой фразы Гиппократа, как и о прямом влиянии качества питания на здоровье, не задумывались разве что совсем равнодушные к своему образу жизни люди. Пища, которую мы употребляем, напрямую влияет на нашу жизнедеятельность, самочувствие и качество жизни.

Сейчас здоровое питание очень популярно, и любой человек знает, что нужно отказаться от вредной еды.

Важно разнообразить свой рацион, чтобы каждый прием пищи был максимально наполнен витаминами, минералами и теми веществами, которые необходимы для здоровья человека.

Не надо больше тратить свое время, бегая по разным магазинам в поисках натуральных и полезных продуктов. В «Эко Маркете» вы можете приобрести буквально все: правильную, наполненную микро- и макроэлементами воду, полезные сладости для себя и своих детей, парное мясо от производителей края. Морские деликатесы, свежие овощи и фрукты — круглый год, орехи и сухофрукты. А гурманы и сторонники ЗОЖ найдут тут по-настоящему экологически чистые продукты и эксклюзивные деликатесы.

Настоящий хлеб не оставит равнодушным даже самого требовательного и искушенного гостя: он выпечен в лучших традициях на современном оборудовании, а за процессом его производства можно даже наблюдать и быть уверенным в его качестве!

Ежедневная поставка натуральной молочной продукции собственного производства с заводов Красноярского края, вкусные и свежие йогурты, парное молоко, настоящее масло, яйца — и это еще не весь список вкусностей на «Эко Маркете». Приходите и убедитесь сами!

Во время работы торгового центра вы можете не только приобрести продукты питания и пополнить свой гардероб, но и прекрасно провести деловую встречу или бизнес-ланч в одном из мини-ресторанов на фуд-корте. Каждый ресторан уникален своей неповторимой кухней. Вы можете устроить себе гастрономическое путешествие по странам мира, ежедневно обедая в новом месте, и прочувствовать каждую страну на вкус.

«Фетучини» перенесет вас в маленькую Италию, «Кабуши» наполнит вкусовые рецепторы японскими нотками, «ПокеВоке» отправит прямиком в Таиланд. Любители американской пищи, добро пожаловать в «Мерику» — с картофелем фри и сочными бургерами. Для любителей быстрой, но правильной еды «Шаурма ХАчу» приготовит невероятно вкусную шаурму.

Но это еще не все! В выходные дни вы можете насладиться поистине высочайшей греческой и европейской кухней в ресторане активити-парка Grek Land.

Также в Red Sail встретит своих гостей ресторан «Пекин», выдержанный во всех традициях Китая — с национальной кухней, чаями и неизменным гостеприимством.

Торговый центр продолжает свое стремительное развитие. И конечно, открытие активити-парка дало новый толчок к привлечению детской аудитории на наши торговые площадки. Нас выбирают ведущие российские бренды детских товаров, среди которых Button Blue, Gulliver, «Мосье Башмаков», Matematika, и мы продолжаем наш путь к привлечению лучших детских ритейлов, чтобы проведенное в нашем торговом центре время было полезно, продуктивно и комфортно для всех членов семьи, ведь время — это самый ценный ресурс нашей жизни.

Самое главное для нас — это счастье наших гостей!

Здоровая еда, красивая одежда и полноценный отдых в кругу близких и родных людей с максимальным комфортом, уютом и чистотой — вот основа нашего понимания современного торгового центра!

Проект души

Как я понимаю, именно во время пандемии 2020 года шла работа над запуском семейного активити-парка.

— Мы открылись 20 января 2021 года. А начали работу над проектом еще в 2019-м. К моменту пандемии основное оборудование было уже заказано и получено. Что-то еще было в пути, а что-то в мыслях, но мы начали строить наш парк.

Как в принципе возникла идея активити-парка ?

— Каждый проект создается ради того, чтобы ответить на запрос, удовлетворить потребность, которую мы нащупываем в том числе с помощью собственного опыта — жизненного, предпринимательского, материнского. Проект, которым ты горишь, еще и отклик твоей души — это всегда про мечту, про историю, которую мы рождаем, вынашиваем и воплощаем в жизнь. Именно таким проектом души является наш активити-парк. Мы шли к нему долго, разбирая различные варианты, искали самое лучшее, пробуя это в формате «Троя-парка».

Позже попробовали свои силы в проекте для малышей до 6 лет — так появились «Дети в сети» уже на площадках Red Sail. Его концепция основана на ролевых играх, малых игровых элементах и огромной песочнице с синим песком. Он произвел фурор среди малышей до 6 лет. Площадь проекта занимала всего 250 кв. м. В жизни все не случайно, и периодически звезды складываются в тот рисунок, который мы ждем. Один из ключевых арендаторов торгового центра отказался от площадей. Казалось бы, неприятная ситуация. Но наша компания отнеслась к ней как к возможности реализовать собственный проект на площади 2,5 тыс. кв. м, что и дало толчок к созданию пространства для детей от 6 лет с более активными потребностями.

Можно сказать, что в текущей нестабильной ситуации мы инвестировали в детство.

Встретимся в «Греке»!

Почему именно активити-парк? В чем уникальность этого формата?

— Как правило, развлекательные закрытые парки в ТЦ — это история про аттракционы. Очередной мир машин, в который наши дети и так погружены чуть ли не с рождения. Но по-настоящему познавать мир малыш должен в движении, тактильно, в общении. Гаджет здесь не только не помощник, но скорее враг. Уже сейчас детские психологи бьют тревогу, говоря о цифровом аутизме, неспособности детей к общению, командности, взаимодействию. Маленький человек с планшетом, заменяющим и маму с папой, и первых малышовых друзей по играм, уходит в себя. Его с нами нет. В нашем парке родители могут участвовать во всех детских играх. Лазать по горкам и гамакам, везде ходить… Мы старались сделать парк таким, чтобы родители проводили время вместе с детьми, а не поодаль. Как мама троих детей, знаю, что детство должно быть ярким, запоминающимся, и обязательно вместе с родителями.

Это работает?

— Еще как! В нашем парке никто не сидит в телефонах. А еще четыре раза в день в парке проводятся дискотеки с участием аниматоров, по выходным приезжают театры, и дети смотрят сказки. Есть кинозал, где можно отдохнуть немного под любимый мультфильм. А можно принять участие в мастер-классе по приготовлению блюд — пиццы, бургеров, лимонадов… И многое другое. А утро начинается с зарядки. Дети постоянно увлечены и вовлечены, как и их родители. Можно сказать, что у нас получился детский нетворкинг. Расставаясь, малыши кричат друг другу: «Пока, до завтра, встретимся в «Греке»!»

Какая из локаций самая популярная?

— Наверное, «Сети». Они у нас уникальные. И единственные в России, это точно. Во-первых, размер 12 на 12 метров, они полностью связаны вручную мастерами за время пандемии. Далее они обвязывались в три уровня и подвешивались на высоту 6 метров. Лежать в них — одно удовольствие. Это же воплощенная детская мечта о домике на дереве. Впрочем, никто не откажется «искупаться» в сухом бассейне или скатиться с горок. Для любителей технологий у нас есть интерактивная комната, где искусственный интеллект помогает развиваться и не просто потреблять информацию или разглядывать сменяющиеся картинки, а быть создателем. Например, рисуешь свою рыбку, а потом она «поселяется» в видеокартинке и «плавает» на стене. Или бой подушками с динозаврами. Дети и играют, и объединяются в команды, начинают взаимодействовать и дружить.

Мечта собственными руками

Каким образом все это придумывалось, как искалось оборудование?

— Когда ты воплощаешь мечту, доверить ее кому-то практически невозможно. Я сама придумывала, проектировала, рисовала, искала оборудование и воплощала идею в жизнь! Самый главный вопрос при организации детского парка — безопасность, поэтому поставщики выбирались только с многолетним опытом в индустрии парковой культуры. Все оборудование сделано по нашему индивидуальному проекту, сертифицировано и отвечает всем требованиям. Второго такого парка в мире нет. Он уникален и как арт-пространство, ведь на его территории гостей встречают многочисленные топиарий-фигуры. Это любимое место мам и малышей. Тут и крокодил открыл свою пасть, и группа бегемотов отдыхает в сторонке, и слоненок встречает гостей на входе… Мы создали место, где все эстетически красиво, оригинально, активирует воображение и творческую энергию малыша.

Насколько быстро парк набрал популярность?

— Пожалуй, пик ажиотажа мы пережили в первые дни после запуска. В течение 4 недель у нас побывало несколько тысяч человек, хотя никакой рекламы мы не давали. Я просто разместила приглашение в «Инстаграме» на странице Grek Land, которую вела сама, показала все этапы закупок, встреч, строительства с самого начала деятельности. И за год на нас уже подписались 8 тыс. человек, которые очень ждали, что же из этого получится. В целом площади парка позволяют пропускать до 2 тыс. человек ежедневно. Мы сразу поняли, что проект зашел. Хотя бы по тому, как люди вели себя — раскованно, по-домашнему, будто все друг друга знали и встретились в хорошо знакомом месте.

А как появился символ парка — динозаврик Грек?

— Мы долго думали над тем, кто же станет «лицом» парка. Искали героя — любимчика детей всех возрастов, и решили, что это, конечно же, динозавр.

Поскольку история с Древней Грецией у нас началась еще в «Троя-парке», не мудрено, что динозавр тоже должен быть греком (Смеется). Поэтому и назвали его Грек. А парк — его сказочная страна, где всем хорошо и весело.

А наигравшись, можно перекусить в ресторане. C ним тоже связана какая-то особая история.

— Мы сразу решили, что у нас не будет традиционного фастфуда, и семьи смогут перекусить в хорошем ресторане здоровой едой из нашего же «Эко Маркета». Меню ресторана я формировала сама. Люблю готовить, давно коллекционирую гастрономические впечатления во время поездок. Вот из этой личной коллекции вкусных блюд, которыми я с удовольствием кормлю и свою семью, сформировалось меню ресторана. Он рассчитан на 200 посадочных мест. Еще есть 6 банкетных комнат для празднования дней рождения вместимостью до 30 человек каждая. Особая фишка ресторана — на втором этаже. Это горка, ведущая в парк. Можно подкрепиться и скатиться вниз, чтобы продолжить игры.

Парк еще будет расширяться?

— Да, не все идеи реализованы. Мы взяли время на их проработку, закупку новинок, так что в ближайшее время он вырастет еще на несколько тысяч квадратных метров.

Также в июле планируем открыть уникальный топиарий-парк. Поэтому следите за новостями в наших социальных сетях. Ведь пространство вокруг себя нужно делать особенным, украшать мир там, где это в твоих силах