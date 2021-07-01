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Госдолг Красноярского края по итогу 2020 сократился на 5,5%

Госдолг Красноярского края по итогу 2020 сократился на 5,5%
Иллюстрация: pixabay.com

Его размер все еще превышает четверть от доходной части краевого бюджета, но нисходящий тренд сохраняется уже два года (про третий пока говорить рано).

#НОВОСТИ
По итогу 2020 года госдолг Красноярского края составил 77,4 млрд рублей, такие данные содержаться в отчете об исполнении бюджета региона, который презентовали на публичных слушаниях.
 
В конце 2019 -го госдолг края был на уровне 81,9 млрд, что составляло 28,7% от фактически исполненных доходов бюджета того года. Однако за год эта доля уменьшилась до 26,8%.
 
В целом же, бюджет 2020 года был исполнен с профицитом в 400 млн рублей, хотя принимался с дефицитом в 26,6 млрд. Размер фактических доходов, полученных краем, составил 288,7 млрд рублей (107,8% от плана). Расходы же оказались ниже запланированных на 2% — 288,3 млрд.
Несмотря на то, что собственные доходы снизились примерно на 7%, за счет федеральной поддержки общие доходы бюджета удалось увеличить на 3,5 миллиарда. И, конечно, на 4,6 миллиардов был снижен госдолг, что улучшает общие характеристики и финансовую ситуацию в крае», — сказал министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.
Добавим, что на 1 июня 2021 года Красноярский край по-прежнему должен госказне 77,4 млрд рублей — это 28,7% от плановых доходов бюджета региона, которые составляют 269,7 млрд рублей, из которых на отчетную дату уже получено 138,2 млрд. По расходам же исполнено 108,6 млрд рублей при плане 286,9 млрд.
Автор: Евгений Волошинский
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