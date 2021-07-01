Госдолг Красноярского края по итогу 2020 сократился на 5,5%

Его размер все еще превышает четверть от доходной части краевого бюджета, но нисходящий тренд сохраняется уже два года (про третий пока говорить рано).

По итогу 2020 года госдолг Красноярского края составил 77,4 млрд рублей, такие данные содержаться в отчете об исполнении бюджета региона, который презентовали на публичных слушаниях.

В конце 2019 -го госдолг края был на уровне 81,9 млрд, что составляло 28,7% от фактически исполненных доходов бюджета того года. Однако за год эта доля уменьшилась до 26,8%.

В целом же, бюджет 2020 года был исполнен с профицитом в 400 млн рублей, хотя принимался с дефицитом в 26,6 млрд. Размер фактических доходов, полученных краем, составил 288,7 млрд рублей (107,8% от плана). Расходы же оказались ниже запланированных на 2% — 288,3 млрд.

Несмотря на то, что собственные доходы снизились примерно на 7%, за счет федеральной поддержки общие доходы бюджета удалось увеличить на 3,5 миллиарда. И, конечно, на 4,6 миллиардов был снижен госдолг, что улучшает общие характеристики и финансовую ситуацию в крае», — сказал министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

Добавим, что на 1 июня 2021 года Красноярский край по-прежнему должен госказне 77,4 млрд рублей — это 28,7% от плановых доходов бюджета региона, которые составляют 269,7 млрд рублей, из которых на отчетную дату уже получено 138,2 млрд. По расходам же исполнено 108,6 млрд рублей при плане 286,9 млрд.