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Международное агентство Fitch подтвердило рейтинги Банка «Левобережный» на уровне «ВВ»

Международное агентство Fitch подтвердило рейтинги Банка «Левобережный» на уровне «ВВ»
Иллюстрация: банк "Левобережный"

Банк поддерживает на высоком уровне долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в течение двух лет, с августа 2019 года. Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

Помимо РДЭ, в июне агентство также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне «bb». Как сообщается на официальном сайте Fitch, с начала экономического кризиса, вызванного пандемией, банк продемонстрировал стабильное качество активов. Его прибыльность и капитализация остались на хорошем уровне. Также банку удается сохранять значительную долю рынка в Новосибирской области.

Присвоенный аналитиками Fitch прогноз «Стабильный» по рейтингам банка свидетельствует об устойчивости его финансового профиля в среднесрочной перспективе. Давление на него снизилось благодаря стабилизации экономической ситуации в стране.

Рентабельность капитала Банка «Левобережный» составила в 2020 г. 19%, что соответствовало показателю до пандемии. Основной капитал находился на приемлемом уровне, увеличившись к концу 2020 г. с 14% до 15%. Регулятивные показатели основного капитала и общего капитала банка на 31.03.2021 составляли 13% и 14% соответственно и имели приемлемый запас сверхрегулятивных минимальных требований, включая надбавки. По мнению специалистов Fitch, показатели капитала банка останутся стабильными с учетом ожидаемого умеренного роста кредитования и высокого уровня капитализации прибыли.

Справка: Банк «Левобережный» (ПАО) – ведущий региональный банк Сибирского федерального округа, основан в 1991 году. Его сеть формируют офисы в Новосибирске и каждом районе Новосибирской области, Красноярске, Кемерово, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Калтане, Томске, Асино, Барнауле и Бийске. Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам и бизнесу. Собственные средства банка (капитал) на 01.06.2021 составили 11,2 млрд рублей.

По итогам 2020 года «Левобережный» занял 45-е место в рейтинге самых надежных банков России по версии Forbes.

 

Автор: Александр Вознесенский
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