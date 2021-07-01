Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.07
72,90
86,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Морковь и другие овощи резко подорожали в Красноярском крае

Морковь и другие овощи резко подорожали в Красноярском крае
Иллюстрация: kremlin.ru

В Красноярском крае резко подорожали простые и всем знакомые отечественные овощи — капуста, картофель, морковь — сообщает Красноярскстат.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Интересные выборы: овощи растут подорожали в Красноярском крае

Белокочанная капуста подорожала на 18,5% или на 7,7 рублей.

Картофель стал дороже на 4% (2,6 рубля). Килограмм картофеля в крае в среднем можно приобрести за 68,35 рубля.

Морковь в июне подорожала на 5,22% (4,6 рубля) — до 91,97 рубля/кг.

Между тем, во время Прямой линии президент России Владимира Путина заявил, что цены на морковь и другие овощи растут, потому что «своей моркови не хватило» и приходится закупать их за границей. Это заявление вызвало активное обсуждение в интернете.

Пользователи соцсетей отметили, что импортные бананы стоят на сегодняшний день дешевле, чем отечественная картошка, морковка и свекла.

По словам президента России, продукты подорожали во всём мире. Именно поэтому отечественные свекла и картофель стали стоит дороже, чем зарубежные бананы. Всё логично», — саркастирует Александр Д. в ВК.

Другой пользователь намекает на низкую квалификацию финансового блока правительства и предрекает интригующие результаты предстоящих осень выборов в федеральный и региональные парламенты, на которых ЕР может потерять монополию из-за протестных настроений, вызванных небывалым за последние пять лет ростом цен на продовольственные товары и строительные материалы.

А хлеб подорожал за пять лет на 100% по причине продажи его всего… за рубеж? А сталь сталевары не отлили? А бензин перестали производить? А бревно и вся древесина на 150% прибавили в цене за три месяца — это, что, не посадили леса сто лет назад? Полная ерунда. Нас ожидают очень интересные выборы. Результаты будут поразительными во всех вариантах», — поделился своим мнением Алексей И.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае появятся еще две профессиональные футбольные командыВ Красноярском крае появятся еще две профессиональные футбольные команды
  • Брат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под судБрат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под суд
  • Два красноярских застройщика могут потерять право работать с дольщикамиДва красноярских застройщика могут потерять право работать с дольщиками
  • Кто может продолжить работу без ККТ с 1 июля 2021 года? – Елена ГерасименкоКто может продолжить работу без ККТ с 1 июля 2021 года? – Елена Герасименко
  • Бизнес-центр «Баланс» переключили на теплоснабжение от ТЭЦ-2Бизнес-центр «Баланс» переключили на теплоснабжение от ТЭЦ-2
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.