Морковь и другие овощи резко подорожали в Красноярском крае

В Красноярском крае резко подорожали простые и всем знакомые отечественные овощи — капуста, картофель, морковь — сообщает Красноярскстат.

Интересные выборы: овощи растут подорожали в Красноярском крае

Белокочанная капуста подорожала на 18,5% или на 7,7 рублей.

Картофель стал дороже на 4% (2,6 рубля). Килограмм картофеля в крае в среднем можно приобрести за 68,35 рубля.

Морковь в июне подорожала на 5,22% (4,6 рубля) — до 91,97 рубля/кг.

Между тем, во время Прямой линии президент России Владимира Путина заявил, что цены на морковь и другие овощи растут, потому что «своей моркови не хватило» и приходится закупать их за границей. Это заявление вызвало активное обсуждение в интернете.

Пользователи соцсетей отметили, что импортные бананы стоят на сегодняшний день дешевле, чем отечественная картошка, морковка и свекла.

По словам президента России, продукты подорожали во всём мире. Именно поэтому отечественные свекла и картофель стали стоит дороже, чем зарубежные бананы. Всё логично», — саркастирует Александр Д. в ВК.

Другой пользователь намекает на низкую квалификацию финансового блока правительства и предрекает интригующие результаты предстоящих осень выборов в федеральный и региональные парламенты, на которых ЕР может потерять монополию из-за протестных настроений, вызванных небывалым за последние пять лет ростом цен на продовольственные товары и строительные материалы.