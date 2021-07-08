Формула идеального пикника — удобство, стиль, экологичность

Летний пикник — идиллическая картинка, сошедшая с полотен импрессионистов. Однако в реальности выезд на природу или застолье на даче выглядят отнюдь не так живописно.

Как привнести стиль и шарм в летний отдых на природе, знает Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет».

Впервые с организацией летнего пикника «Деловой квартал» столкнулся летом 2019 года. Когда делаешь выездное мероприятие, вопросов возникает масса. И один из важнейших — как накормить гостей эстетично, но в то же время не транспортируя за город стеклянные бокалы, тарелки и крахмальные скатерти. Помог партнер бизнес-пикника — компания «ПакетМаркет». Одноразовая, но в то же время стильная посуда, скатерти, пакеты для мусора: убрать за собой следы праздника тоже важно. В этом году в связи с пандемией альтернативы одноразовой посуде нет в принципе — это уже вопрос безопасности гостей. Вновь партнером бизнес-пикника стал «ПакетМаркет». Однако спустя два года компания, очень много знающая об упаковке, предложила новые варианты, еще более удобные, разнообразные и эстетически привлекательные. А самое главное, экологичные. Более 50 % упаковки в арсенале «ПакетМаркета» изготовлены из бумаги. Даже тара и упаковка, которые по определению не могут быть бумажными, делаются по технологии вторичной переработки.

Вот что сама Ольга рекомендует относительно тары и упаковки:

— На пике популярности этого лета ланч-боксы и фуршет-боксы. Эргономичная упаковка для закусок, в которой они не смешиваются и сохраняют форму. Еще одна фишка лета — суповые чашки. Для ухи или летней окрошки просто идеально. Поскольку лето — это возможность естественной витаминизации, не обойтись без легких овощных салатов. У нас на этот случай есть стильные салатницы с прозрачными крышками. Они удобно ставятся одна на другую и занимают мало места при перевозке. Чтобы не открывать лишний раз и не смотреть, где какой салат, крышки прозрачные. Фрукты, десерты, мороженое кладем в изящные креманки. Любителей сыров — я сама сырная душа — порадуют специальные тарелки.

C едой разобрались. Теперь о напитках.

— Здесь тоже царит разнообразие. Как в размерном ряду, так и в видах крышек и самих форм. Особенно популярны тамблеры для смузи и коктейлей со сферической прозрачной крышкой. Соломинки различных диаметров — и для коктейля, и для смузи, и кофе-глясе, в том числе и бумажные.

Что еще берем на пикник?

— Салфетки. Лучше цветные, для яркого настроения. И не забудьте про одноразовые скатерти. Именно этот атрибут превращает пикник в праздник. У нас есть и однотонные, и с рисунком, что для лета подходит больше. Но самое главное, о чем всегда следует помнить, — пакеты для мусора. Пикник должен завершиться так, чтобы природа не пострадала. Иначе все наши стильные атрибуты ничего не стоят. Культура поведения проявляется именно в том, как люди завершают свой праздник. И если пакеты для мусора полиэтиленовые, то еду вполне можно привезти в бумажных. У нас есть и с ручками, и без — по европейской моде. Очень прочные, ничем не хуже искусственных материалов.

Как бы мы ни хотели, без пластика и искусственных материалов не обойтись…

— Разумеется, и это не столько вопрос экономии, сколько удобства. Увы, в некоторых случаях бумага бессильна. Однако и наши искусственные материалы экологичны. Все они — продукт вторичной переработки. Это мировой тренд. Не оставлять пластик земле, а вновь его использовать. Лично для меня примерами стали мировые бренды, выбравшие экологичность. Например, Nike. Легкие, невесомые подошвы кроссовок они делают из переработанных пластиковых бутылок. Экологичный подход состоит не в том, чтобы стопроцентно отказаться от искусственных материалов, а в том, чтобы относиться к той же упаковке с большей осознанностью. Прежде всего речь идет о раздельном сборе мусора. Если в магазине, кафе, на предприятии организованы контейнеры для раздельного сбора мусора, для меня это знак: свои люди, они тоже за экологию!

Что самое важное, на ваш взгляд?

— Наша компания одной из первых ввела у себя на территории раздельный сбор мусора, который мы сдаем в переработку. Мне очень приятно видеть, что многие последовали нашему примеру. Одно из самых важных — это принять решение и найти возможность действовать.

Уверена, что после бизнес-пикника на поляне не останется ни одной пластиковой бутылки или контейнера.