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«Красцветмет» увеличил прибыль в 11 раз

«Красцветмет» увеличил прибыль в 11 раз
Иллюстрация: Красцветмет

Такой рост сложился на фоне снижения объемов поставок минерального сырья и производства. Использование же вторичного сырья, наоборот, прибавило в весе.

#НОВОСТИ
По итогу 2020 года чистая прибыль компании «Красцветмет» (Красноярский завод цветных металлов и золота им. В.Н. Гулидова) составила 12 млрд рублей при выручке 64 млрд. Такие данные приведены в опубликованном на днях годовом отчете предприятия.
„Красцветмет“ завершил этот противоречивый год с беспрецедентными финансовыми результатами. По сравнению с 2019 годом выручка компании выросла в 1,8 раза, чистая прибыль — в 10,8, EBITDA — в 4,3», — рассказал руководитель предприятия Михаил Дягилев.
И это при том, что объемы производства завода в 2020 году по отношению к 2019-му снизились: золота — на 19% (до 204 тонн), серебра — на 13% (до 452 тонн).
 
Как пояснили DK.RU в пресс-службе компании, столь ощутимый рост прибыли на фоне снижения объемов производства, кратно превосходящий увеличение выручки, сложился из-за того, что компания в течение года провела несколько удачных коммерческих сделок с драгметаллами, сыграв на волатильности их стоимости. Детали этих сделок в компании не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну.
 
Стоит также отметить, что в 2020 году на «Красцветмет» было поставлено рекордное количество сырья — 3 281 тонна. Это на 28% больше, чем годом ранее. Правда, поставки минерального сырья снизились на 18%. Но зато сильно выросли поставки вторичного — к примеру, отработанных автомобильных нейтрализаторов (на 75%).
 
Добавим, что по итогу прошлого года на «Крацветмете» было выпущено 60% российского золота, 47% — серебра и 94% — металлов платиновой группы.
Автор: Евгений Волошинский
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