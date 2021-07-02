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Красноярск в июле ожидает жара и засуха

Красноярск в июле ожидает жара и засуха
Иллюстрация: culturavrn.ru

По предварительным прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в июле температура будет на 2 градуса выше нормы.

#НОВОСТИ

Начало месяца ожидается очень теплым. К пятнице температура поднимется до +25оС, на выходных потеплеет до +30 оС.

В начале следующей рабочей недели в центральных и южных районах Красноярского края ожидается аномальная жара — температура атмосферного воздуха будет доходить до +36 оС, в Красноярске — до +33 оС.

В середине месяца, предварительно, температура будет в пределах нормы +18...23 оС днем и +13... 15 оС ночью.

Осадков в городе не предвидится до 6 июля, 7 июля возможен кратковременный дождь. Также по территории края местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Сильного ветра на неделе не ожидаем», — рассказал Дмитрий Ульянов, специалист отдела метеопрогнозов Красгидрометцентра.

 

Автор: Петр Савельев
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