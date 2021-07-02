Красноярск в июле ожидает жара и засуха
По предварительным прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в июле температура будет на 2 градуса выше нормы.
Начало месяца ожидается очень теплым. К пятнице температура поднимется до +25оС, на выходных потеплеет до +30 оС.
В начале следующей рабочей недели в центральных и южных районах Красноярского края ожидается аномальная жара — температура атмосферного воздуха будет доходить до +36 оС, в Красноярске — до +33 оС.
В середине месяца, предварительно, температура будет в пределах нормы +18...23 оС днем и +13... 15 оС ночью.
Осадков в городе не предвидится до 6 июля, 7 июля возможен кратковременный дождь. Также по территории края местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Сильного ветра на неделе не ожидаем», — рассказал Дмитрий Ульянов, специалист отдела метеопрогнозов Красгидрометцентра.