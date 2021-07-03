Где открылись новые внебольничные пункты вакцинации в Красноярске

Сразу несколько пунктов внебольничной вакцинации открылись в Красноярске на той неделе. Горожане, опасаясь контактов в зараженными в поликлиниках, стараются привиться в ТЦ.

Теперь это можно сделать также в «Леруа Мерлен» на ул. Калинина (в будние дни с 10.00 до 20.00; суббота: с 10.00 до 16.00; выходной – воскресенье).

Также открыта «прививочная» в ТЦ «Атмосфера дома», расположенном на улице Вавилова, 1, стр.39 (работает без выходных с 10.00 до 20.00).

Еще один новый кабинет вакцинации заработал в ТЦ «Зеленый» (без выходных с 8.00 до 20.00). Возможность поставить прививку есть и в ТЦ «Красноярье» (работает 10.00 до 20.00, по понедельникам — выходной).

Напомним, предварительная запись для вакцинации во внебольничных условиях не нужна. Действует формат живой очереди. При себе необходимо иметь только паспорт и СНИЛС.

Добавим, всего в Красноярске сейчас работают восемь внебольничных пунктов.

Ставьте вакцину и не болейте!