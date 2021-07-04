В Красноярске готовится открытие первого фаст-кэжуал-ресторана

Рассказываем, что это такое, где находится и почему стоит затестить новый формат.

Фуд-пространство Poel&Popil объединит по оной крышей три ресторана. Место дислокации — второй этаж ТЦ «Авеню» на проспекте Мира . Фишка интерьера — полугруглые панорамные окна с видом на центральный променад Красноярска.

Формат фаст-кэжуал впервые стартует в Красноярске. О фастфуде ресь не идет. Фаст-кэжуал отличает высокая скорость приготовления блюд и полезность продуктов, из которых они сделаны. В заведениях нет официантов, принимающих заказ. Все это делается через приложение онлайн. Получаешь блюдо, садишься за стол и наслаждаешься. Это единое правило для всех заведения под крышей фуд-пространства. По сути, это гастрономический корнер.

В настоящее время создатели проекта заявили три заведения с разной гастрономической концепцией.

Креветочная № 1. В меню креветочное разнообразие: от традиционных рецептов до фантазийных.

GUSSI. В меню паназиатская кухня. Обещают супы на гусином бульоне.

Keks Bar. Свежая выпечка, десерты. Фишка заведения — моктейли. С виду привычный алкогольный коктейль, однако без «градуса».

Создатели проекта сейчас активно рассказывают о себе в аккаунте @poelpopil__krsk. Точная дата открытия не называется. Пишут, что скоро.