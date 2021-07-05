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В Красноярске запустили «горячую линию» для работодателей

В Красноярске запустили «горячую линию» для работодателей
Иллюстрация: pixabay.com

Основная задача линии — консультировать работодателей по различным аспектам трудоустройства их сотрудников. В том числе, вопросам получения кадровых льгот.

#НОВОСТИ
Центр занятости Красноярска запустил «горячую линию» для работодателей. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
 
Предприниматели здесь смогут получить консультации по различным кадровым вопросом, связанным со службой занятости. Например, как подать заявку на поиск нужных специалистов, как бесплатно повысить квалификацию действующего персонала или как получить субсидию за трудоустройство безработных
Кроме того, они разъяснят порядок действий при сокращении численности штата, ликвидации организации, прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем и другие правовые вопросы», — говорят в Центре занятости.
Получить консультацию по «горячей линии» можно по будням — с 09.00 до 17.00. Телефон: 213-01-18.
Автор: Петр Савельев
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