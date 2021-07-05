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РУСАЛ начал обучать литейщиков для завода в Тайшете

РУСАЛ начал обучать литейщиков для завода в Тайшете
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛ

Компания планирует подготовить для работы на новом предприятии 50 специалистов. Обучение они проходят на базе Инженерно-технологического центра (ИТЦ) РУСАЛа в Красноярске.

#НОВОСТИ

Ранее подобные тренинги проводились в учебном центре Wagstaf, расположенном в Спокане (США).

Будущие сотрудники Тайшетского алюминиевого завода осваивают два модуля. Теоретический предусматривает изучение методов анализа качества продукции из алюминия и сплавов на его основе, технологий литья. Практические занятия проходят на литейном комплексе Wagstaf, установленном в ИТЦ. Наставники обучают будущих литейщиков, как работать на оборудовании, проводят опытные плавки на разных режимах литья и разбирают полученные экземпляры в аналитической лаборатории ИТЦ.

Как пояснил технический директор РУСАЛа Виктор Манн, будущие литейщики набраны из числа жителей Тайшета, они уже прошли обучение на базе Тайшетского промышленно-технологического техникума и стажировку на алюминиевых заводах компании.

Предполагается, что после запуска первого пускового комплекса ТАЗа на предприятии будут работать 1100 человек, из них 150 – в литейном отделении.

 

 

Автор: Петр Савельев
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