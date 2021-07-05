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Победителей «МИРа Сибири» наградят заочно

Победителей «МИРа Сибири» наградят заочно
Автор фото: Евгения Красько. Иллюстрация: vk.com/mirsibiri

Традиционный для фестиваля конкурс в этом году прошел в дистанционном формате. Для определения победителей, жюри все же соберется в офлайне. А вот награждать будут удаленно.

#НОВОСТИ
Церемония награждения победителей конкурса Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» пройдет в онлайн-формате. Об этом в соцсетях сообщили его организаторы.
 
Напомним, что решение об отмене фестиваля в этом году было принято только в начале июня. Причина вполне ожидаема: осложнение эпидемиологической обстановки. Однако конкурс оставили. Оно и понятно, ведь на него заявилось 328 участников из 47 регионов России и иностранных государств. До финала дошли 48 музыкантов и 12 ремесленников.
 
Для определения победителей, жюри соберется в Красноярске с 9 по 14 июля. В его состав войдут: Сергей Старостин, Анатолий Хлопков, Инна Желанная, Альберт Кувезин, Альбина Дегтярёва, Артур Марлужоков, Леонид Ерёмин, Александр Мигас, Василий Беляев, Оксана Киштеева, Лидия Царегородцева.
Мы впервые покажем закулисье — как члены жюри обсуждают выступления участников и выбирают сильнейших из них. Мы планируем быть на прямой связи со всеми претендентами. Задача непростая — предстоит объединить шесть часовых поясов к западу и востоку от Красноярска», — говорит заместитель исполнительного директора «МИРа Сибири» Дмитрий Сиротинин.
Трансляция церемонии награждения пройдет 17 июля на сайте фестиваля. Начало в 18.00 по Красноярску.
Автор: Евгений Волошинский
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