Александр Усс стал самым влиятельным губернатором Сибири в июне

В рейтинге влияния глав регионов по итогам июня 2021 года, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), он занял 13 строку.

Месяцем ранее Александр Усс был на 15-й позиции среди всех глав субъектов Федерации, пишет «Ъ». Согласно методике рейтинга позиции с 1 по 20 означают «очень сильное влияние», с 21 по 50 – «сильное влияние», в эту группу попали глава Приангарья Игорь Кобзев (30 место), губернатор Новосибирской области Андрей Травников (32 место), глава Кузбасса Сергей Цивилев (42 место).

Как пояснил генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, на распределение мест в рейтинге оказали влияние итоги ПМЭФ, «прямая линия» президента России и обсуждение инвестиционных проектов в регионах и планов по развитию транспортной инфраструктуры.