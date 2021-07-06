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В Красноярске скончался Анатолий Морев — председатель Горсовета в 1970-х

В Красноярске скончался Анатолий Морев — председатель Горсовета в 1970-х
Иллюстрация: gornovosti.ru

Городским Советом депутатов трудящих он руководил с 1972 по 1979 год. Многие знаковые места Красноярска связаны с его именем. На момент ухода ему было 96 лет.

#НОВОСТИ
Анатолий Морев, возглавлявший Горсовет Красноярска почти все 1970-е годы, скончался сегодня утром. Об этом в соцсетях написал его внук — Алексей Машегов.
 
Пост председателя Горсовета (тогда он назывался Красноярский городской Совет депутатов трудящихся) Морев занял в 1972, а покинул, став председателем краевого комитета народного контроля, в сентябре 1979-го.
 
За это время он приложил руку ко многим проектам Красноярска, которые теперь считаются знаковыми для города. Это и реставрация Покровского кафедрального собора, и строительство Театра оперы и балета, и установка мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне воинов-сибиряков, и обустройство левобережной набережной Енисея, и многое другое.
 
Анатолий Морев родился 14 июня 1925 года в селе Малая Иня Минусинского района Красноярского края. На момент смерти ему было 96 лет. В 2015 году — в день 90-летия — он был награжден золотым знаком «Герб города Красноярска», а в 2018-м получил знак «За заслуги перед городом Красноярском» II степени.
Автор: Евгений Волошинский
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