«ИрАэро» открыла рейсы из Красноярска для вахтовиков

Авиакомпания с 20 июля начнет выполнять полеты из аэропорта Черемшанка в Усть-Кут и Боайдбо (Иркутская область). Пока рейс стоит в расписании до конца октября.

На маршрут поставлены самолеты Ан-24, которые вмещают до 48 пассажиров, рейс будет выполняться раз в неделю. Вылет из Бодайбо – по вторникам в 12:30 местного времени, посадка в Усть-Куте в 13:30, далее вылет в Красноярск в 14:30, прибытие в Черемшанку в 15:50. Обратный рейс на следующий день, вылет из Красноярска в 09:30, посадка в Усть-Куте в 12:50, прибытие в Бодайбо в 14:40.

Билеты в одну сторону авиакомпания анонсировала по следующим ценам: Бодайбо – Усть-Кут от 7500 рублей, Усть-Кут – Красноярск – от 9300 рублей, Бодайбо – Красноярск – от 13500 рублей.

Как отмечают в «ИрАэро», рейс предназначен как для местных жителей, так и для людей, работающих вахтой на севере Иркутской области. Раньше долететь в Усть-Кут и Бодайбо можно было только через Иркутск.

В Бодайбинском районе работают несколько крупных золотодобывающих компаний, в том числе и одно из подразделений «Полюса», которое осваивает Вернинское месторождение. Вероятные запасы золота в нем оцениваются в 4,6 млн унций. Предприятие способно перерабатывать 3 млн тонн руды в год.