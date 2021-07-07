Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.07
73,26
87,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации»

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации»
Иллюстрация: ДК

«Деловой квартал» презентовал на бизнес-пикнике фотопроект «Визуализация». Восемь предпринимательниц примерили образы из французского кино.

#НОВОСТИ

Летний фотопроект «Визуализация» от «Делового квартала» стал самым кинематографичным в фотоистории издания. Французская тема, заданная «ДК», была прочтена через известные французские фильмы.

Воплощением занималась творческая группа, которая уже произвела вау-эффект на бизнес-девичнике с фотопроектом «Четыре стихии бизнеса». Фотохудожник Татьяна Вишневская, бьюти-стилист Мария Никитенко и стилист Наталья Ершова вновь пошли сложным путем.

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 1

Мы не переодеваем наших героинь в костюмы, с помощью кинообразов мы раскрывали их собственные характеры и натуры», — рассказывает Татьяна Вишневская.

По словам Марии Никитенко, для нее фотопроект стал задачкой со звездочкой, так как работать приходилось в условиях далеких от комфортной студии визажиста. В поле, на ферме, в кафе и художественной студии.

Чем сложнее задача, тем интереснее ее воплощать», — говорит Мария Никитенко.

Фотопроект был сложным не только творчески, но и технически. Много атрибутики, разные локации. Создатели решили, что ничего не будет делаться понарошку. Поэтому искали коня, верблюда, жемчуга, платья с кринолином и многое другое.

Каждый раз Татьяна Вишневская, Мария Никитенко и Наталья Ершова буквально воссоздавали съемочную площадку. Наверное, поэтому получилось очень правдиво и точно. Если глина в руках скульптора, то настоящая, если верблюд, то не нарисованный, королевское платье — из королевской театральной гримерной. Даже газета в руках одной из героинь — французская. Честно говоря, я не знаю ни одной творческой группы в Красноярске, которая бы работала на таком высочайшем уровне. Но самое главное — проникновение в характеры наших героинь. Образы подобраны просто филигранно», — отмечает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.  

Героинями фотопроекта стали восемь красноярских предпринимательниц.

Анастасия Гилле воплотила образ героини Катрин Денёв из фильма «8 женщин»

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 2

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 3

Гюзель Ханюкова стала героиней Марион Котийяр из фильма «Полночь в Париже».

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 4

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 5

Елена Бердникова неожиданно для себя примерила образ Бриджит Бардо из фильма «Вива, Мария!»

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 6

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 7

Ирина Дайновец слилась с героиней Анук Эме из фильма «Мужчина и женщина».

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 8

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 9

Наталья Дьячук призналась, что ей очень подошел образ Изабель Аджани из фильма «Королева Марго».

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 10

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 11

Ольга Хайрутдинова воплотила сложную натуру Камиллы Клодель — скульптора, соратника Родена.

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 12

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 13

Светлана Зыкова буквально сыграла Анжелику, посоперничав с Мишель Мерсье.

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 14

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 15

Светлана Буриченко прониклась образом Коко Шанель.

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 16

Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации» 17

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярцы устроили аншлаг на открытии аква-паркаКрасноярцы устроили аншлаг на открытии аква-парка
  • В Красноярске готовится открытие первого фаст-кэжуал-ресторанаВ Красноярске готовится открытие первого фаст-кэжуал-ресторана
  • «Однажды дождливым французским вечером…»: как прошел бизнес-пикник «ДК»«Однажды дождливым французским вечером…»: как прошел бизнес-пикник «ДК»
  • Марина Королькова: мы инвестировали в детствоМарина Королькова: мы инвестировали в детство
  • Бизнес Красноярского края зовут в атомную территорию опережающего развитияБизнес Красноярского края зовут в атомную территорию опережающего развития
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.