Верблюд, рыжий конь, жемчуга и глина — история одной «Визуализации»

«Деловой квартал» презентовал на бизнес-пикнике фотопроект «Визуализация». Восемь предпринимательниц примерили образы из французского кино.

Летний фотопроект «Визуализация» от «Делового квартала» стал самым кинематографичным в фотоистории издания. Французская тема, заданная «ДК», была прочтена через известные французские фильмы.

Воплощением занималась творческая группа, которая уже произвела вау-эффект на бизнес-девичнике с фотопроектом «Четыре стихии бизнеса». Фотохудожник Татьяна Вишневская, бьюти-стилист Мария Никитенко и стилист Наталья Ершова вновь пошли сложным путем.

Мы не переодеваем наших героинь в костюмы, с помощью кинообразов мы раскрывали их собственные характеры и натуры», — рассказывает Татьяна Вишневская.

По словам Марии Никитенко, для нее фотопроект стал задачкой со звездочкой, так как работать приходилось в условиях далеких от комфортной студии визажиста. В поле, на ферме, в кафе и художественной студии.

Чем сложнее задача, тем интереснее ее воплощать», — говорит Мария Никитенко.

Фотопроект был сложным не только творчески, но и технически. Много атрибутики, разные локации. Создатели решили, что ничего не будет делаться понарошку. Поэтому искали коня, верблюда, жемчуга, платья с кринолином и многое другое.

Каждый раз Татьяна Вишневская, Мария Никитенко и Наталья Ершова буквально воссоздавали съемочную площадку. Наверное, поэтому получилось очень правдиво и точно. Если глина в руках скульптора, то настоящая, если верблюд, то не нарисованный, королевское платье — из королевской театральной гримерной. Даже газета в руках одной из героинь — французская. Честно говоря, я не знаю ни одной творческой группы в Красноярске, которая бы работала на таком высочайшем уровне. Но самое главное — проникновение в характеры наших героинь. Образы подобраны просто филигранно», — отмечает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Героинями фотопроекта стали восемь красноярских предпринимательниц.

Анастасия Гилле воплотила образ героини Катрин Денёв из фильма «8 женщин»

Гюзель Ханюкова стала героиней Марион Котийяр из фильма «Полночь в Париже».

Елена Бердникова неожиданно для себя примерила образ Бриджит Бардо из фильма «Вива, Мария!»

Ирина Дайновец слилась с героиней Анук Эме из фильма «Мужчина и женщина».

Наталья Дьячук призналась, что ей очень подошел образ Изабель Аджани из фильма «Королева Марго».

Ольга Хайрутдинова воплотила сложную натуру Камиллы Клодель — скульптора, соратника Родена.

Светлана Зыкова буквально сыграла Анжелику, посоперничав с Мишель Мерсье.

Светлана Буриченко прониклась образом Коко Шанель.