Модный приговор: мужчине, избившему юношу за цвет волос, грозит два года колонии

Конфликт между двумя 18-летними молодыми людьми и 30-летним жителем Октябрьского района произошел на выходных. Ссора попала на камеры возле ЖК «Орбита».

Мужчине не понравился внешний вид молодых людей: у одного были крашеные волосы, у другого – пирсинг. Свои претензии самозваный представитель «полиции моды» подкрепил действием, избив одного из парней. Юноша обратился в больницу.

Красноярская полиция нашла злоумышленника, оказалось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В тот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Красноярское», сейчас он задержан для дачи пояснений. Приверженность «чистоте стиля» может обойтись мужчине двумя годами лишения свободы в рамках предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».