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Красноярский край снова остался без бизнес-омбудсмена

Красноярский край снова остался без бизнес-омбудсмена
Иллюстрация: gornovosti.ru

Судя по всему, защитник предпринимателей сам захотел покинуть этот пост. Ни депутаты ЗС, ни губернатор Красноярского края, ни федеральный бизнес-омбудсмен возражать не стали.

#НОВОСТИ
Станислав Заблоцкий больше не будет защищать интересы предпринимателей в Красноярском крае. Так решили депутаты регионального Законодательного Собрания на последней сессии нынешнего созыва.
 
По имеющейся информации, представление о прекращении полномочий бизнес-омбудсмена в ЗС внес губернатор края Александр Усс. Также это решение было согласовано с уполномоченным по защите прав предпринимателей РФ Борисом Титовым.
 
Депутаты поддержали это решение. В итоге Заблоцкий покинул пост бизнес-омбудсмена, который он занял чуть больше года назад. Стоит, кстати, отметить, что, со слов депутата ЗС Александра Глискова, и Титов, и Усс, и ряд депутатов в свое время не поддержали назначение Заблоцкого.
 
Когда краю назначат нового защитника интересов предпринимателей, не известно - до Заблоцкого такого человека в крае не было два года. Вероятно, это будут делать уже другие депутаты, избрать которых красноярцам предстоит в сентябре этого года.
Автор: Евгений Волошинский
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