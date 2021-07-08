Красноярский край снова остался без бизнес-омбудсмена
Судя по всему, защитник предпринимателей сам захотел покинуть этот пост. Ни депутаты ЗС, ни губернатор Красноярского края, ни федеральный бизнес-омбудсмен возражать не стали.
Станислав Заблоцкий больше не будет защищать интересы предпринимателей в Красноярском крае. Так решили депутаты регионального Законодательного Собрания на последней сессии нынешнего созыва.
По имеющейся информации, представление о прекращении полномочий бизнес-омбудсмена в ЗС внес губернатор края Александр Усс. Также это решение было согласовано с уполномоченным по защите прав предпринимателей РФ Борисом Титовым.
Депутаты поддержали это решение. В итоге Заблоцкий покинул пост бизнес-омбудсмена, который он занял чуть больше года назад. Стоит, кстати, отметить, что, со слов депутата ЗС Александра Глискова, и Титов, и Усс, и ряд депутатов в свое время не поддержали назначение Заблоцкого.
Когда краю назначат нового защитника интересов предпринимателей, не известно - до Заблоцкого такого человека в крае не было два года. Вероятно, это будут делать уже другие депутаты, избрать которых красноярцам предстоит в сентябре этого года.