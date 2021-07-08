В Красноярск поставят 60 тонн жидкого кислорода для ковидных госпиталей

Кислород приедет в Красноярский край из Новокузнецка, где в июне вошел в строй завод по производству промышленных газов. Предприятие готов поставить кислород в пять регионов СФО и ДФО.

Недавно о нехватке кислорода для ковидных госпиталей заявило правительство Иркутской области, власти Приангарья обратились с просьбой к производителям из других регионов.

Завод в Новокузнецке построен французской компаний Air Liquide, предприятие производит различные промышленные газы – азот, килород, аргон и сжатый воздух для металлургии, химической промышленности, машиностроения и строительства. В июне на предприятии начали работу две воздухоразделительные установки (ВРУ) общей производительностью 3 тыс. тонн кислорода в сутки, уточняет ТАСС.

В Красноярском крае основным поставщиком кислорода в больницы является «Красмаш». Как сообщили в региональном министерстве энергетики, промышленности и ЖКХ, предприятие временно снизило объем производства из-за аномально высокой температуры воздуха. Поэтому пока «выпавшие» объемы будут компенсироваться поставками из Томска и Новокузнецка.

В планах «Красмаша» восстановить объёмы выпуска медицинского кислорода после того, как температура воздуха нормализуется», - сообщает ведомство.

Отметим, о готовности увеличить выпуск медицинского кислорода в кратчайшие сроки заявлял завод «Красмаш»: этот продукт производится на промплощадке предприятия в поселке Подгорный. Сейчас завод выпускает порядка 130 тонн кислорода в месяц, но при необходимости объемы производства можно увеличить почти в 10 раз – до 1200 тонн в месяц. Такое количество продукции «Красмаш» отгружал в красноярские больницы осенью 2020 года, в пик второй волны коронавируса.

Накануне главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин опубликовал в своем ФБ-аккаунте фотографии о том, как кислород доставляется в больницу: его перекачивают из транспортных цистерн в в больничные хранилища.