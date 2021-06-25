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«Красмаш» может увеличить выпуск медицинского кислорода почти в 10 раз

«Красмаш» может увеличить выпуск медицинского кислорода почти в 10 раз
Автор фото: Michael Schwarzenberger . Иллюстрация: pixabay.com

Сейчас предприятие производит порядка 128 тонн кислорода для больниц ежемесячно, но при необходимости мощности можно нарастить до 1200 тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

#НОВОСТИ

В прошлом году «Красмаш» также был поставщиком медицинского кислорода для больниц региона.

Пиковые объемы поставок составляли до 1,1 тыс. тонн кислорода в месяц», - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Цех по производству медицинского кислорода находится на промплощадке «Красмаша» в поселке Подгорный, чистота продукта – 99,999%. Как пояснил агентству гендиректор предприятия Александр Гаврилов, чтобы обеспечить спрос, в прошлом году цех работал круглосуточно в три смены. «Красмаш» готов в любой момент вернуться к такому же режиму работы, тем более что количество заявок на медицинский кислород растет. Отметим, он необходим для обеспечения работы аппаратов искусственной вентиляции легких.

Отметим, что в России впервые за долгое время регистрируется более 20 тысяч случаем заболевания коронавирусом в сутки. В крае с начала пандемии от ковида умерли 3914 человек.

 

Автор: Наталья Кобец
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