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Иркутская область попросила соседние регионы помочь с медицинским кислородом

Иркутская область попросила соседние регионы помочь с медицинским кислородом
Автор фото: Michael Schwarzenberger. Иллюстрация: pixabay.com

Производители медицинского кислорода, которые работают в Иркутской области, не могут обеспечить нужный объем поставок, требуемый для аппаратов искусственной вентиляции легких.

#НОВОСТИ

В связи с этим правительство области попросило о помощи производителей из других регионов Сибири.

Ежесуточный запас кислородного питания пополняется региональными поставщиками. Но в связи с ростом числа заболевших нам требуется больший объем кислорода. Поэтому я принял решение обратиться в другие субъекты, которые готовы нам отгружать дополнительные объемы кислорода», - приводит слова губернатора области Игоря Кобзева ТАСС.

Известно, что из Томска уже поступило 26 тонн кислорода, есть договоренности с поставщиками из Новосибирска и Красноярска.

Сейчас в Иркутской области развернуто почти 6000 коек в ковидных отделениях, более трети из них – с кислородной поддержкой.

Отметим, о готовности увеличить выпуск медицинского кислорода в кратчайшие сроки заявлял завод «Красмаш»: этот продукт производится на промплощадке предприятия в поселке Подгорный. Сейчас завод выпускает порядка 130 тонн кислорода в месяц, но при необходимости объемы производства можно увеличить почти в 10 раз – до 1200 тонн в месяц. Такое количество продукции «Красмаш» отгружал в красноярские больницы осенью 2020 года, в пик второй волны коронавируса.

 

Автор: Петр Савельев
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