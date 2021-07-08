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Сбербанк готов к утилизации

Сбербанк готов к утилизации
Иллюстрация: ixbt.com

Чтобы утилизировать карту с истекшим сроком действия, достаточно вставить ее в банкомат.

#НОВОСТИ

В банкоматах Сбербанка появилась возможность сдать банковскую карту с истекшим сроком действия на переработку. Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить ее в банкомат», - отметили в пресс-службе Сбербанка.

На экране банкомата появится информация – «срок обслуживания карты истек» и предложение сдать карту на переработку. Согласившись на переработку, карта останется в банкомате и отправится на утилизацию. Если клиент авторизовался бесконтактно, то необходимо завершить обслуживание и вставить карту в банкомат.

В настоящее время эта функция доступна на 10 тыс. устройствах Сбербанка, к концу 2021 года их число увеличится до 33 тыс. В настоящий момент утилизировать таким образом можно только карты Сбербанка.

По данным ЦБ, на начало апреля в РФ в обороте находится примерно 300 млн банковских карт. Как отметили в Сбербанке, после истечения срока действия карты люди режут их на мелкие кусочки и выбрасывают вместе с остальным мусором, пластик будет столетиями загрязнять окружающую среду.

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Автор: Петр Савельев
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