В Красноярском крае выпустят особую юбилейную медаль

Она будет посвящена 200-летию Енисейской губернии, эту дату планируется отмечать в 2022 году. Это уже третий собственный юбилейный памятный знак Красноярского края.

Ранее памятные медали выпускались к 80-ти и 85-летию Красноярского края.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, медаль будет выполнена в фирменном стиле празднования юбилея, а в оформлении использованы геральдические символы Енисейской губернии, Красноярского края и Красноярска.

Юбилейной медалью предполагается награждать людей, внесших особый вклад в развитие края и за особые трудовые заслуги.