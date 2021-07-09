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В Красноярском крае выпустят особую юбилейную медаль

В Красноярском крае выпустят особую юбилейную медаль
Иллюстрация: thepresentation.ru

Она будет посвящена 200-летию Енисейской губернии, эту дату планируется отмечать в 2022 году. Это уже третий собственный юбилейный памятный знак Красноярского края.

#НОВОСТИ

Ранее памятные медали выпускались к 80-ти и 85-летию Красноярского края.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, медаль будет выполнена в фирменном стиле празднования юбилея, а в оформлении использованы геральдические символы Енисейской губернии, Красноярского края и Красноярска.

Юбилейной медалью предполагается награждать людей, внесших особый вклад в развитие края и за особые трудовые заслуги.

 

Автор: Петр Савельев
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