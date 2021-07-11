Смотровая площадка в Красноярске вновь закрыта на капремонт

Видовка на Николаевской сопке станет недоступной для посещения. С 13 июля начнется капитальный ремонт подъездной дороги, качество которой активно критиковали красноярцы.

Дорогу начнут ремонтировать 13 июля. Капитальный ремонт продлится до 31 августа. Такие сроки озвучила Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края.

Напомним, Смотровая площадка открылась в марте этого года в тестовом режиме. Красноярцы с одной стороны восхищались новым местом отдыха, с другой критиковали разбитую дорогу и сетовали на отсутствие туалетов.

Добавим, протяженность дорожного участка — 1,5 километра. Работы будет выполнять подрядчик — ООО «Промстрой».

Помимо обновленной дороги появится обустроенная пешеходная дорожка, ведь не все едут на видовку на автомобилях, есть и пешие посетители.