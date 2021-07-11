Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.07
74,46
88,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Смотровая площадка в Красноярске вновь закрыта на капремонт

Смотровая площадка в Красноярске вновь закрыта на капремонт
Иллюстрация: Yandex

Видовка на Николаевской сопке станет недоступной для посещения. С 13 июля начнется капитальный ремонт подъездной дороги, качество которой активно критиковали красноярцы.

#НОВОСТИ

Дорогу начнут ремонтировать 13 июля. Капитальный ремонт продлится до 31 августа. Такие сроки озвучила Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края.

Напомним, Смотровая площадка открылась  в марте этого года в тестовом режиме. Красноярцы с одной стороны восхищались новым местом отдыха, с другой критиковали разбитую дорогу и сетовали на отсутствие туалетов.

Добавим, протяженность дорожного участка — 1,5 километра. Работы будет выполнять подрядчик —  ООО «Промстрой».

Помимо обновленной дороги появится обустроенная пешеходная дорожка, ведь не все едут на видовку на автомобилях, есть и пешие посетители.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске пройдет гастрономический марафонВ Красноярске пройдет гастрономический марафон
  • Через 20 дней: назван срок пикового роста коронавируса в КрасноярскеЧерез 20 дней: назван срок пикового роста коронавируса в Красноярске
  • Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия БыковаЗамок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова
  • Пассажиропоток красноярского аэропорта побил все рекордыПассажиропоток красноярского аэропорта побил все рекорды
  • Резидентам «Красноярской технологической долины» дали налоговые льготыРезидентам «Красноярской технологической долины» дали налоговые льготы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.