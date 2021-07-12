Стоматология Mira открыла «клинику будущего»
Филиал клиники, расположенный на улице Партизана Железняка, сделан по стандартам современных зарубежных стоматологий. Директор клиники Ирина Стрелкова несколько лет изучала передовой опыт.
Вторая клиника Mira занимает 1200 квадратных метров в здании, где располагался магазин «Зенит». Помещение пришлось значительно перестроить, чтобы оно отвечало желаниям пациентов.
— Мы сознательно решили не экономить на ремонте, на оборудовании, искали все самое лучшее и современное. Наверное, это мой перфекционизм, но очень хотелось, чтобы наши посетители испытывали такие же чувства, как и я в клиниках Америки, Израиля и Южной Кореи. Это даже не восторг, это ощущение, что попадаешь в другой мир, где тебя не просто лечат, а по-настоящему о тебе заботятся, — рассказывает Ирина Стрелкова.
Клинику планировали открыть в 2020 году, но пандемия коронавируса заставила скорректировать планы и изменить график работы. Но в итоге, говорит Ирина Стрелкова, к открытию все было сделано так, как и задумывалось: по высшему разряду. Так, например, в клинике установлен томограф самого последнего поколения, который позволяет распознавать патологии полости рта на самых ранних стадиях и выстраивать максимально точный план лечения.
Главный акцент в новой клинике сделан на семейной стоматологии: Mira на Партизана Железняка — это в первую очередь большое и многопрофильное детское отделение, где оказывают все виды стоматологической помощи, которая только может понадобиться маленьким пациентам. Ну и в традициях клиники здесь предусмотрено все, чтобы дети не чувствовали себя на приеме у врача, а могли провести время с интересом и без слез. Лечиться играючи.
— Мы хотели создать в первую очередь комфортное пространство, чтобы людям быдло здесь приятно, как бы странно это ни звучало по отношению к стоматологии. Мы хотели снять страх перед лечением, который есть у большинства людей. Чтобы пациенты ходили к зубному врачу так же регулярно и с удовольствием, как «на ноготочки», — говорит Ирина Стрелкова.
Ценовая политика стоматологии Mira при этом осталась без изменений: Забота о здоровье зубов должна быть доступна всем.
Стоматология Mira
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