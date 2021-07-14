У футбольного клуба «Енисей» появился собственный мобильный оператор

Команда и компания «Ростелеком» запустили совместный проект. В Красноярском крае это первое подобное сотрудничество телеком-оператора и спортивной организации.

В Красноярском крае появился новый оператор сотовой связи FC ENISEY. Это совместный проект футбольного клуба «Енисей» и Красноярского филиала компании «Ростелеком», которые подписали соответствующее соглашение.

В рамках этой договоренности, „Ростелеком“ предоставит футбольному клубу услуги мобильной связи по модели виртуального оператора. Футболисты, болельщики и все желающие смогут получить брендированные сим-карты и пользоваться надежной сотовой связью и мобильным интернетом по очень выгодным тарифам», — сказал директор Красноярского филиала «Ростелекома» Евгений Петров.

Специально для сети FC ENISEY была разработана линейка новых тарифов под названием «Партнер». Это четыре тарифных плана, которые различаются количеством бесплатных минут для звонков другим операторам (внутри сети они все бесплатные) и смс, а также объемом мобильного трафика. Причем, стоить они будут ощутимо меньше, чем в среднем по рынку. К примеру, в стартовом пакете — тариф «Партнер S» — всего за 200 рублей в месяц абонент получит 500 минут для звонков на номера всех российских операторов, 50 смс и 20 ГБ мобильного трафика. А в варианте VIP — «Партнер XL» — 3 000 минут, 300 смс и 200 ГБ интернета обойдутся всего в 500 рублей ежемесячно.

На данный момент выпущено 5 000 сим-карт с этими тарифами. Приобрести их можно будет в красноярском офисе продаж на улице Взлетная, 10 и на домашних матчах футбольного «Енисея» (и на других мероприятиях, проводимых клубом). При подключении абоненты смогут сохранить свой привычный телефонный номер или получить новый. При этом, по словам Евгения Петрова, емкость сети FC ENISEY не ограничена, что впоследствии позволит выпускать новые сим-карты и подключать все больше абонентов, объединяя их в единое сообщество на базе оператора.

Партнерство с „Ростелекомом“ — это первый шаг ФК „Енисей“ на пути создания особой экосистемы для футбольных фанатов, которая позволит им не только комфортно болеть за любимую команду, но и получать дополнительные преференции от партнеров клуба», — сказал директор «Енисея» Алексей Ивахов.

Стоит также добавить, что FC ENISEY — это первый в России виртуальный оператор мобильной связи, созданный футбольным клубом.

Подробная информация по тарифным пакетам и подключению по номеру 8 800 300 38 37 (звонок бесплатный) или Telegram/WhatsApp 8 967 609 22 21.