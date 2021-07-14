Александр Афанасьев: «Бизнес движется в сторону осознанного инвестирования»

Прошлый год стал для российского финансового сектора и в частности – для рынка private banking – своего рода тестом: на устойчивость, мобильность, гибкость и изобретательность.

О том, как удерживать клиентов в кризис и привлекать новых, что такое осознанное инвестирование и какие инструменты позволяют удерживать риски и прибыль в балансе беседуем с экспертом «ДК» Александром Афанасьевым, управляющим директором Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Прозрачный диалог с клиентом

Поделитесь вашим кейсом стабильности и развития в условиях полной неопределенности.

— Соглашусь, 2020 год был особенно непростым для всего рынка. Нам удалось оперативно определить основные опасения наших клиентов, помочь им грамотно скорректировать или, наоборот, оставить без изменений их стратегии управления капиталом, предложить новые интересные решения. По моему глубокому убеждению, главное в таких условиях – максимально подробный и прозрачный диалог с клиентом, проработка всех возможных рисков, глубокая аналитика новых инвестиционных решений, в некоторых случаях – быстрая реакция на стремительно меняющуюся ситуацию на рынке.

Какие из ваших преимуществ вы считаете наиболее конкурентноспособными?

— Одно из наших несомненных преимуществ – это широкое продуктовое предложение и экспертиза Группы Societe Generale – одного из центральных мировых игроков на рынке private banking, присутствующего в 15 странах и обладающего общепризнанной экспертизой в управлении благосостоянием, инвестиционном консультировании и структурных продуктах. Мы гибко выстраиваем портфельные решения в одной или нескольких валютах для любых клиентов – и тех, кто готов идти на риск для получения повышенной доходности, и тех, кто предпочитает более консервативный подход.

Повторюсь, для нас крайне важна индивидуальная поддержка наших клиентов, мы не просто рады делиться нашей экспертизой с клиентами, мы заинтересованы в том, чтобы они обладали самой актуальной информацией о трендах и тенденциях на рынке. Наши клиенты получают доступ к обширной базе аналитических материалов: ежедневным обзорам рынка и регулярным публикациям по наиболее важным темам, долгосрочным макроэкономическим прогнозам, подробной аналитике по отраслям и отдельным компаниям развитых и развивающихся рынков, тематическим обзорам по наиболее актуальным стратегиям. Это позволяет нам углублять их собственную экспертизу, что, в свою очередь, работает на повышение качества нашего диалога.

Финансовый баланс

Как вы подходите к оценке рисков? Societe Generale известны своим консерватизмом в этом отношении. Если, к примеру, клиент готов достаточно агрессивно играть на рынке акций, какую стратегию вы предложите для него?

— Я бы не использовал термин «консервативный», наша риск-политика – это больше про баланс и надежность, но при этом – про гибкость и динамику, без которых поступательное развитие просто невозможны. Росбанк использует взвешенный подход к оценке рисков, что позволяет сохранять высокое качество портфелей под управлением. Мы предлагаем только те инвестиционные решения, которые соответствуют приемлемому для клиента уровню риска. Если клиент хочет вложить средства в высокорисковый актив, мы будем советовать ему рисковать разумной частью его капитала, сохраняя основные средства вложенными в инструменты, дающие гарантированную доходность.

Клиенты private banking зачастую хорошо ориентируются и в макроэкономической ситуации, и в валютном рынке, поэтому в банке они, в первую очередь, хотят видеть надежного партнера, которому могут доверить управление своим капиталом. Это бизнес, требующий особых доверительных отношений. Здесь требуется индивидуальный подход к каждому клиенту и определенная гибкость, поэтому мы выстраиваем долгосрочные отношения, не практикуем агрессивную стратегию продаж, не давим на клиента — мы считаем, что в нашем бизнесе такие методы просто не работают.

Инвестиционный топ

Какие варианты инвестирования сегодня есть у держателей крупного капитала? Какие решения пользуются наибольшей популярностью?

— Мы предлагаем достаточно широкий выбор решений нашим клиентам: это и фондовый рынок, и структурные продукты, и инвестиционные фонды, и более привычное депозитарное обслуживание и страховые продукты.

Фондовый рынок - это мультивалютные брокерские счета. Классическое брокерское обслуживание предоставляет доступ к основным мировым площадкам (основные биржи Европы (Euronext, Borsa Italiana, DB, SIBE,SWX, LSE), Северной Америки (NYSE, NASDAQ, TSX), Азии (HKX), России (MOEX, РТС)) и множеству различных инвестиционных инструментов: от акций международных компаний и корпоративных облигаций до тематических фондов разных стран.

Структурные продукты дают возможность формирования структурных нот от эмитента Societe Generale с международным рейтингом надежности «A» (по версии агентства Standard&Poor's).

Это построение индивидуальных структурных нот из предложенных клиентом инструментов (акции, индексы, различные валюты) и условий (барьерные, гарантированные купоны). Мы предлагаем инвестиционные решения в долларах США, евро, рублях и других валютах, позволяющие выбирать любые соотношения доходности и риска, и дающие возможности вложений в широкий спектр инвестиционных стратегий.

Надежность вложений в инвестиционные фонды обеспечивается высокими рейтингами управляющих компаний и повышенными требованиями со стороны регуляторов, прозрачность вложений – обязательной регулярной и общедоступной отчетностью по составу фондов. Клиенты Росбанк L’Hermitage Private Banking могут пользоваться всеми преимуществами профессионального управления активами на фондовом рынке, например, возможностью оперативно приобрести и продать продукт, приобрести Mutual fund у ведущих международных управляющих компаний и хранить на своем счете в Росбанке, получать доступ к фондам в иностранной валюте. Мы сотрудничаем с ведущими компаниями с многолетним успешным опытом управления средствами частных клиентов.

Фокус на ESG

Особую роль в сегодняшней информационной повестке, в том числе, в повестке инвестрынка, безусловно, занимает тема ESG-инвестирования. Как вы оцениваете перспективы подобных вложений?

— Социально-ответственное инвестирование - это любая инвестиционная стратегия, которая помимо финансовой выгоды инвестора предполагает общественную пользу. Часто такие стратегии формируются на основе ESG рейтинга компаний –совокупности критериев, позволяющих оценивать компании с учетом их влияния на окружающую среду и отношения руководства к социальным вопросам и вопросам надлежащего управления. С каждым днем сегодня инвесторы все чаще уделяют внимание этим критериям при оценке компании, в которую они хотели бы вложить средства. Это уже не дополнительный элемент портфеля, а практически must have.

Оценивается, насколько деятельность компании загрязняет окружающую среду, соблюдаются ли этические принципы по отношению к работникам, клиентам и деловым партнерам. На западе это самый крупный и масштабный тренд сейчас. В какой бы фонд ни обратился инвестор, в какой бы класс активов –акции, облигации и т.д. – ни пожелал вложить свои средства, практически везде одним из критериев, который учитывается при выборе компаний, фондов, будут ESG-факторы. По сравнению с Европой и США в России этот тренд начинает набирать обороты. Однако, как часть международной финансовой группы, в России Росбанк является одним из амбассадоров нового тренда. Часть наших инвестиционных стратегий, реализуемых для клиентов, базируется на принципе ESG (англ. environmental – экология, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление).

Расскажите о конкретных продуктах, примерах подобных инвестиционных решений…

— За прошедший 2020 год Росбанк L’Hermitage Private Banking предложил клиентам Private целый ряд эффективных решений, связанных с социально ответственным инвестированием и интеграций ESG-факторов. В основном это были структурные решения, основанные на глубокой экспертизе группы Societe Generale в этой области, а также ряд инвестиционных фондов от европейских управляющих компаний.

Например, мы предложили клиентам структурное решение на ряд компаний – бенефициаров масштабного «Зеленого соглашения» Европейского Союза. А с января 2021 года запустили новый структурный инвестиционный продукт, ориентированный на «зеленую энергетику» Китая. В основу составления корзины легло изучение экспертами SG движения Китая в сторону более экологичной экономики и определение основных отраслей и элементов для инвестирования. Новый структурный продукт ориентирован на инвестирование в компании, которые будут во многом определять темпы реализации приоритетной задачи для Китая – достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

С учетом большой заинтересованности финансовой индустрии в России к «зеленой» тематике и стратегической задачи привлечения средств частных клиентов на рынок инвестиций, ESG-инвестирование может оказать серьезное влияние на дельнейшее развитие рынка.