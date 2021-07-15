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Роспотребнадзор поймал «Аллигатора». Нарушен эпидрежим

Роспотребнадзор поймал «Аллигатора». Нарушен эпидрежим
Иллюстрация: Yandex

Работа красноярского центра экстремальной техники «Аллигатор» приостановлена из-за нарушений эпидемиоло гических требований.

#НОВОСТИ

Такое решение вынесли специалисты администрации Свердловского района и Роспотребнадзора после проверки торговой точки на ул. Свердловская, 2«В».

Итак, что нарушали в торговом центре:

  • - отсутствовал обеззараживатель воздуха;
  • -  не сделана разметка социальной дистанции по полу;
  • - не измерялась и не фиксировалась в журнале  температура сотрудников;
  • - помещения не убиралось с применением специальных обеззараживающих средств.

В администрации района подчеркивают, что, как правило, проводят проверки по обращениям горожан, и на «Аллигатор» люди жаловались неоднократно.

Автор: Петр Савельев
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