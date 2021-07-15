Роспотребнадзор поймал «Аллигатора». Нарушен эпидрежим

Работа красноярского центра экстремальной техники «Аллигатор» приостановлена из-за нарушений эпидемиоло гических требований.

Такое решение вынесли специалисты администрации Свердловского района и Роспотребнадзора после проверки торговой точки на ул. Свердловская, 2«В».

Итак, что нарушали в торговом центре:

- отсутствовал обеззараживатель воздуха;

- не сделана разметка социальной дистанции по полу;

- не измерялась и не фиксировалась в журнале температура сотрудников;

- помещения не убиралось с применением специальных обеззараживающих средств.

В администрации района подчеркивают, что, как правило, проводят проверки по обращениям горожан, и на «Аллигатор» люди жаловались неоднократно.