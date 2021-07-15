Роспотребнадзор поймал «Аллигатора». Нарушен эпидрежим
Работа красноярского центра экстремальной техники «Аллигатор» приостановлена из-за нарушений эпидемиоло гических требований.
Такое решение вынесли специалисты администрации Свердловского района и Роспотребнадзора после проверки торговой точки на ул. Свердловская, 2«В».
Итак, что нарушали в торговом центре:
- - отсутствовал обеззараживатель воздуха;
- - не сделана разметка социальной дистанции по полу;
- - не измерялась и не фиксировалась в журнале температура сотрудников;
- - помещения не убиралось с применением специальных обеззараживающих средств.
В администрации района подчеркивают, что, как правило, проводят проверки по обращениям горожан, и на «Аллигатор» люди жаловались неоднократно.