Егор Корчагин: «В приемном покое как в метро в час пик»

Главврач краевой больницы обратился к красноярцам с просьбой: не оставляйте больных родственников в приемном покое без присмотра.

Егор Корчагин сравнил приемный покой пульмонологии с московским метро в час пик. Врачи работают в таком интенсивном режиме, что времени на поиск телефонов и звонки родственникам у них нет времени и сил. Любое нецелевое действие отвлекает от главного — спасения людей здесь и сейчас. Особенно важно сопровождать в приемном покое пожилых людей.

Если вы привезли своего родственника, который нуждается в диагностике или госпитализации, дождитесь, пока будет принято окончательное решение. Помните, что обязанность заботы о ваших пожилых родственниках, которые могут не совсем адекватно воспринимать происходящее, лежит на вас. Несчастный случай с ними может произойти в любом месте, а не только в больнице», — сказал г-н Корчагин в эфире телеканала.

Обращение руководителя клиники последовало после недавнего трагического случая. Напомним, 3 июня в овраге около краевой больницы был найден мертвый мужчина 83 лет. Его привезла в больницу внучка и оставила в приемном покое. Однако пожилого человека не госпитализировали. По словам медиков, он покинул приемный покой по собственной инициативе. Времени и возможности думать о последствиях у них, судя по заявлению главврача, просто не было.