Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.07
74,21
87,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Пассажир автобуса Красноярск-Минусинск ранил трех человек из-за «голосов в голове»

Пассажир автобуса Красноярск-Минусинск ранил трех человек из-за «голосов в голове»
Иллюстрация: 24.мвд.рф

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который без видимых причин напал на пассажиров рейсового автобуса. Он ранил трех человек и нанес удар себе.

#НОВОСТИ

Пассажир внезапно напал на водителя, а также ранил женщину и молодого мужчину, всем им оказана медицинская помощь.

Все произошло 15 июля около 21:00 примерно в 30 км от Новоселово.

В пресс-службе полицейского главка уточнили, что водитель и пассажирка госпитализированы в Новоселовскую центральную районную больницу, их жизням ничего угрожает, молодой человек лечится амбулаторно, а сам нападавший находится в реанимации.

Как рассказал начальник ГСУ ГУ МВД России по краю полковник юстиции Руслан Северин, у пострадавшей проникающее ранение брюшной полости, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Злоумышленник, получив отпор от пассажиров автобуса, успел дважды ранить ножом себя – в живот и в грудь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В полиции изучают мотивы нападения, но, как пишут СМИ, мужчина сделал это якобы из-за «голосов в голове».

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского краяСергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского края
  • Суд арестовал имущество Анатолия БыковаСуд арестовал имущество Анатолия Быкова
  • ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ готова возглавить левый фронт в Красноярском краеПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ готова возглавить левый фронт в Красноярском крае
  • Жару в Красноярске сменят дождь и ураганЖару в Красноярске сменят дождь и ураган
  • «Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера«Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.