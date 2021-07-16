Пассажир автобуса Красноярск-Минусинск ранил трех человек из-за «голосов в голове»

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который без видимых причин напал на пассажиров рейсового автобуса. Он ранил трех человек и нанес удар себе.

Пассажир внезапно напал на водителя, а также ранил женщину и молодого мужчину, всем им оказана медицинская помощь.

Все произошло 15 июля около 21:00 примерно в 30 км от Новоселово.

В пресс-службе полицейского главка уточнили, что водитель и пассажирка госпитализированы в Новоселовскую центральную районную больницу, их жизням ничего угрожает, молодой человек лечится амбулаторно, а сам нападавший находится в реанимации.

Как рассказал начальник ГСУ ГУ МВД России по краю полковник юстиции Руслан Северин, у пострадавшей проникающее ранение брюшной полости, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Злоумышленник, получив отпор от пассажиров автобуса, успел дважды ранить ножом себя – в живот и в грудь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В полиции изучают мотивы нападения, но, как пишут СМИ, мужчина сделал это якобы из-за «голосов в голове».