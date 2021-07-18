Жители красноярского Академгородка отстояли неблагоустройство «Красивого берега»

Звучит парадоксально, но именно грядущее благоустройство вызвало активное сопротивление жителей Академгородка.

«Красивый берег» не будут развивать как общественное пространство. Жители Академгородка считают, что благоустройство неминуемо повлечет за собой массовое паломничество нетрезвых компаний со всего города с фейерверками и на автомобилях. Странная позиция. Благоустройство набережной, например, привлекло туда молодые семьи с детьми, спортсменов и творческую молодежь, но академовские сторожилы пессимистичны. Они хотят, чтобы «Красивый берег» оставался диким — без урн, скамеек, видовых площадок и иных элементов современных общественных пространств.

Людям здесь приходится жить за закрытыми окнами из-за шума нетрезвых компаний, фейерверков. Парковки всех близлежащих дворов забиты машинами. На участковых тоже ложится большая нагрузка из-за вызовов на шумные компании. Если здесь благоустроят территорию, местные жители просто забудут про спокойную жизнь, мы утонем в мусоре», — заявила руководитель общественной группы Нина Паршина.

На данный момент документ о прекращении проекта развития еще не подписан, но уже известно, что средства на «Красивый берег» не запланированы. Что ж, насильно осчастливить невозможно.

Добавим, проект благоустройства «Красивого берега» предложил красноярец Александр Нейман в рамках конкурса «Есть идея?». Он был поддержан губернатором края.