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Жители красноярского Академгородка отстояли неблагоустройство «Красивого берега»

Жители красноярского Академгородка отстояли неблагоустройство «Красивого берега»
Иллюстрация: Kraskompas

Звучит парадоксально, но именно грядущее благоустройство вызвало активное сопротивление жителей Академгородка.

#НОВОСТИ

«Красивый берег» не будут развивать как общественное пространство. Жители Академгородка считают, что благоустройство неминуемо повлечет за собой массовое паломничество нетрезвых компаний со всего города с фейерверками и на автомобилях. Странная позиция. Благоустройство набережной, например, привлекло туда молодые семьи с детьми, спортсменов и творческую молодежь, но академовские сторожилы пессимистичны. Они хотят, чтобы «Красивый берег» оставался диким — без урн, скамеек, видовых площадок и иных элементов современных общественных пространств.

Людям здесь приходится жить за закрытыми окнами из-за шума нетрезвых компаний, фейерверков. Парковки всех близлежащих дворов забиты машинами. На участковых тоже ложится большая нагрузка из-за вызовов на шумные компании. Если здесь благоустроят территорию, местные жители просто забудут про спокойную жизнь, мы утонем в мусоре», — заявила руководитель общественной группы Нина Паршина.

На данный момент документ о прекращении проекта развития еще не подписан, но уже известно, что средства на «Красивый берег» не запланированы. Что ж, насильно осчастливить невозможно.

Добавим, проект благоустройства «Красивого берега» предложил красноярец Александр Нейман в рамках конкурса «Есть идея?». Он был поддержан губернатором края.

Автор: Петр Савельев
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