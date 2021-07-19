Что читать? 9 главных книг июля с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Альпина». И с удовольствием представляет новинки июня-2021 - с пользой для бизнеса и для души.

Книги для руководителей и предпринимателей, которые смотрят в будущее и находят в нем возможности для развития. Для тех, кто интересуется развитием технологий и бизнес-процессов. Для всех, кто интересуется будущим человечества.

Алекс Остервальдер, Ив Пинье, Фред Этьембль, Алан Смит

Непобедимая компания. Как непрерывно обновлять бизнес-модель вашей организации, вдохновляясь опытом лучших

Просто быть лучшим уже недостаточно. Сегодня в конкурентной борьбе побеждают компании, у которых готовность к изменениям вшита в бизнес-модель. В четвертой книге серии Strategyzer Алекс Остервальдер и его соавторы Ив Пинье, Фред Этьембль и Алан Смит рассказывают о стратегиях адаптации успешных компаний, которые не раз перепридумывали свои бизнес-модели: Amazon, IKEA, Airbnb, Microsoft, Logitech, Zara и другие. На их примере вы научитесь формировать и применять портфель бизнес-моделей, внедрять и поддерживать культуру инноваций, чтобы непрерывно подпитывать свой бизнес новыми идеями и сделать его непобедимым. Это четвертая книга из серии бестселлеров, переведенных более чем на 40 языков. В серию Strategyzer входят книги: «Построение бизнес-моделей», «Разработка ценностных предложений» и «Тестирование бизнес-идей».

Маша Халеви

Полиамория. Свобода выбирать

В нашем обществе принято считать, что моногамия — не просто самый правильный, но чуть ли не единственно возможный путь выстраивания интимных отношений. Такое представление внушается нам с детства, однако Маша Халеви, автор книги «Полиамория. Свобода выбирать», ставит его под сомнение. Мы привыкли думать, что моногамия естественна для человека, но так ли это? В современном мире становится все более очевидно, что существует множество других вариантов, а значит, есть и возможность осознанного выбора. По Маше Халеви, если уж отдавать предпочтение моногамии, то не от безальтернативности, а потому что тебе это действительно подходит. Таким образом, книга выходит за рамки темы полиамории — в ней исследуются любовные отношения как таковые. Автор рассматривает преимущества и недостатки разных их видов, поднимает вопросы измен, сексуальности и общения в паре.

Ричард Престон

Кризис в красной зоне. Самая смертоносная вспышка эболы и эпидемии будущего

Лихорадка Эбола — смертоносное вирусное заболевание родом из Африки. Эта напасть, как и COVID-19, пришла к нам из животного мира — от летучих мышей. Человечество оказалось перед лицом врага безоружным — не было ни лекарств, ни вакцин. Лихорадка стремительно охватила Западную Африку. Эпидемия, как пожар, распространилась на страны трех континентов, и сдержать вспышку удалось лишь ценой объединенных усилий ученых и врачей из США, Африки и Европы. Захватывающая книга Ричарда Престона бросает читателя в самое пекло эпидемии, описывает судьбы людей, чьи героические действия преградили путь беде, показывает уязвимость систем современного здравоохранения и предупреждает нас о неизбежности новых неизвестных заболеваний.

Светлана Иванова

Не продают? Будут! Всё об управлении отделом продаж

Грамотное управление отделом продаж — залог коммерческого успеха любой организации. Гуру в области HR Светлана Иванова рассказывает о полном цикле работы с командой продажников: от формирования четкого представления о том, кто нужен в отделе, и выбора оптимальных кандидатов до управления, мотивации, развития и корректировки проблемного поведения сотрудников. В этой книге все предельно практично: необходимый минимум теории и множество заданий, упражнений и кейсов, которые помогут вам в работе. Также здесь описана новая типология, которая основывается на ключевых особенностях личности. Вы узнаете, кто лучше всего подходит на роль продажника и как работать с сотрудниками, которые на первый взгляд не очень подходят для работы в продажах. Внедрите методику Светланы, и все ваши сотрудники станут продавать успешно.

Карл Ричардс

Психология инвестирования Как перестать делать глупости со своими деньгами

Если вы хотите стать успешным инвестором, вы должны знать в лицо своих внутренних врагов: сомнение, панику, страх, нетерпение, желание копировать других, жадность, гнев. Не сумев справиться или договориться с ними, вы обязательно проиграете и потеряете деньги. Эмоции заложены в нас природой, но человек отличается от животного тем, что умеет их обуздать. Опытный инвестиционный консультант и блестящий визуализатор Карл Ричардс помогает найти ответы на важные вопросы: как не терять самообладания; как правильно распределять активы и энергию — где сэкономить, а куда вложить как можно больше. Из его книги вы узнаете, как избегать ловушек, поджидающих новичков и профессионалов; осознаете, достижима ли желаемая цель; сможете улучшить и упростить свои отношения с финансами. Большинство советов автор иллюстрирует набросками «на салфетках». Эти простые, понятные и прекрасно запоминающиеся схемки отлично помогают усвоить сложные финансовые концепции — недаром они снискали их автору любовь сотен тысяч читателей его книг, блога и еженедельной колонки Sketch Guy в The New York Times.

Меруерт Жунусбек

Искусство разговаривать. 10 простых шагов Как увлекать и убеждать слушателей

Силу речи сложно переоценить. Если вы умеете говорить кратко, убедительно, учитывая особенности вашей аудитории, вы гораздо быстрее достигаете своих целей. «Но я же не оратор, я предприниматель», — возразит кто-то. Или: «Мне этого не дано от природы» — еще одно частое возражение. Во-первых, и лидеру компании, и начинающему карьеристу, и даже маме-домохозяйке навыки четкой, структурированной речи точно пригодятся в жизни. А во-вторых, этому можно научить и научиться. Доказательством тому служит эта книга, написанная профессиональным оратором и спикером, среди клиентов которой — и опытные бизнесмены, и молодые менеджеры, и госслужащие, и даже имамы. Здесь вы найдете четкие и конкретные инструменты, с помощью которых сможете изменить мировоззрение любого собеседника в любой ситуации, даже если вы от природы и не оратор. Для этого автор предлагает простую и ясную схему из десяти шагов с многочисленными примерами из практики и заданиями в конце каждой главы (выполнять — обязательно!). Вы научитесь выстраивать грамотную мотивацию своей речи и внутреннюю уверенность, выбирать слова и приемы с учетом убеждений и настроений аудитории, готовиться к выступлению и не теряться непосредственно в его ходе. Также вы узнаете о самых частых ошибках начинающих спикеров и получите арсенал техник для самых смелых ораторов. Как говорит сама автор, ее книга, как и любое знание, — это семена. И если вы действительно хотите приложить усилия и научиться приводить сильные аргументы, оказывать влияние на коллег, красиво упаковывать и правильно преподносить свои идеи, то эти семена дадут отличные плоды!

Роберт Грин

Законы человеческой природы

Природа человеческого поведения куда сложнее и многограннее, чем кажется на первый взгляд. Причины поступков других людей остаются для нас загадкой, и даже мы сами порой действуем неожиданно для себя. В своей новой книге исследователь психологии социальных взаимодействий Роберт Грин, автор бестселлера «48 законов власти», анализирует механизмы человеческих отношений, оказывающих колоссальное влияние на нашу судьбу. Автор рассказывает о 18 особенностях, в той или иной степени присущих каждому чело-веку; учит, как превращать недостатки в достоинства, противодействовать агрессивности, нарциссизму и заносчивости и не попадаться на уловки манипуляторов, вовремя распознавая токсичные типы личности. Он подкрепляет выводы примерами из жизни знаменитых людей разных эпох — от Перикла до Коко Шанель, от Мэри Шелли до четы Толстых, от Елизаветы I и Дантона до Рокфеллера, Никсона и Мартина Лютера Кинга. Многогранная, оригинальная, остроумная книга эрудита и знатока человеческой природы предназначена для широкого круга читателей.

Нина Зверева

Магия общения Этому можно научиться!

Можете ли вы завязать разговор с любым человеком — с соседом в очереди, генеральным директором вашей компании или кинозвездой? Умеете ли вы говорить так, чтобы все кругом слушали вас, затаив дыхание? Знаете ли, как расположить к себе аудиторию, не сказав ещё ни одного слова? Встречаются люди, которым коммуникация даётся безо всяких усилий. Которые нравятся всем и в любых ситуациях общаются легко и раскованно. Кажется, что харизма — своего рода суперспособность, и те, кому она не досталась, обречены всю жизнь быть на вторых ролях, упускать карьерные возможности, интересные знакомства, дружбу и даже любовь. Но это в корне неправильно! Стать гением общения может каждый — стоит только задаться целью.

Марина Перескокова

Мама, я тимлид! Практические советы по руководству IT-командой

Вы — крутой айтишник. Но можете ли вы стать хорошим руководителем? Ведь в новой роли придется решать совсем другие проблемы: увольнять и нанимать людей, правильно распределять задачи, мотивировать и давать обратную связь. Как побороть синдром самозванца и растить сотрудников умнее себя? Как организовать работу, чтобы начальство было довольным и сотрудники счастливыми? В книге «Мама, я тимлид!» Марина Перескокова собрала рекомендации для молодых руководителей или тех, кто хочет им стать. Автор работала в «Яндексе» около 10 лет и сама прошла путь от рядового сотрудника до управленца. По словам Марины, этот путь был бы проще, если бы кто-то приложил инструкцию — поэтому и появилась эта книга: концентрация личного опыта, историй коллег из IT-индустрии и практичных идей из тематической литературы.

Информация предоставлена издательством «Альпина Паблишер». На сайте издательства при покупке бумажной книги вы получаете электронную книгу в подарок - для тех, кто не любит ждать!