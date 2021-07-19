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Скончался солист Красноярского музыкального театра Михаил Михайлов

Михаил Михайлов в роли Артемия Филипповича Земляники
Михаил Михайлов в роли Артемия Филипповича Земляники. Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

Прощание с артистом пройдет 21 июля с 11.00 до 12.00 в Зале прощаний на улице Партизана железняка, 1 ж. Осенью Михаилу Михайлову исполнилось бы 50 лет. В театре он служил с 1994 года.

#НОВОСТИ

Как сообщила пресс-служба театра, артист ушел из жизни 17 июля после тяжелой болезни.

Михаил Михайлов родился в Екатеринбурге. Окончил Свердловский государственный театральный институт, на старших курсах служил в Свердловском театре музыкальной комеди, затем один сезон работал в Театре оперетты Урала (г. Новоуральск).

В 1994 году поступил в труппу Красноярского музыкального театра. Первой ролью стал Тони в оперетте «Принцесса цирка» Имре Кальмана.

В спектаклях текущего репертуара Михаил Михайлов запомнился зрителям как Манилов в лайт-опере «Мертвые души», Мориц-Драгомир Популеску Крохбах в оперетте «Марица», Евгений Моргунов в оперетте «Белая акация», Артемий Филиппович Земляника в мюзикле «Инкогнито из Санкт-Петербурга» и других.

В 2008 году Михайлов получил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Солнечный молодой человек со звонким голосом, он обладал бездной обаяния. Трудно было не влюбиться в его дарование с первого взгляда, еще труднее забыть… В нашей памяти Михаил Михайлов, или как его, любя, называли «Миша», навсегда останется Профессионалом с большой буквы, знатоком театра, одаренным артистом, участником концертов, фестивалей и театральных «капустников», режиссером интермедий и спектаклей. Он был легким, жизнелюбивым, предприимчивым человеком, который поддерживал все новое, а еще был хлебосольным хозяином!» - сказано в сообщении на сайте театра.

 

Автор: Наталья Кобец
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