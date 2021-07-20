Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.07
74,34
87,60
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские перевозчики согласились возить горожан по безлимитным проездным

Красноярские перевозчики согласились возить горожан по безлимитным проездным
Иллюстрация: Минтранс Красноярского края

До этого они отказывались участвовать в проекте краевого Минтранса, ссылаясь на возможные убытки, которые власти не собираются компенсировать из бюджета.

#НОВОСТИ
Красноярцы смогут ездить на общественном транспорте (в том числе и коммерческом) по безлимитным проездным. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.
 
Стоимость такого проездного (по сути, это та же транспортная карта) будет составлять 2 100 рублей в месяц, что примерно равняется 80 поездкам на маршрутке. Судя по ответу Минтранса на запрос депутата Законодательного Собрания края Ильи Зайцева (есть в распоряжении DK.RU), именно это выступало сдерживающим фактором для запуска проекта — перевозчики отказывались возить пассажиров на таких условиях, видя в них предпосылки для формирования «значительных убытков».
Если пассажир [за указанную сумму] проедет больше 80 раз в течение месяца, перевозчики получат меньше предельного тарифа за каждую поездку пассажира», — сказано в письме транспортного ведомства.
Однако чиновникам удалось переубедить перевозчиков. Возможно, сыграло то, что, по статистике использования транспортных карт, от 81 до 90 поездок в месяц совершает лишь 0,3% пассажиров.
 
Как рассказали в краевом Минтрансе, проект планируют запустить с 1 сентября 2021 года, но тестировать его будет уже в августе — сейчас дорабатывается софт и «железо».
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Жители красноярского Академгородка отстояли неблагоустройство «Красивого берега»Жители красноярского Академгородка отстояли неблагоустройство «Красивого берега»
  • Воображаемый «Ашан» в Красноярске продан: кому, почем и для чегоВоображаемый «Ашан» в Красноярске продан: кому, почем и для чего
  • Скончался солист Красноярского музыкального театра Михаил МихайловСкончался солист Красноярского музыкального театра Михаил Михайлов
  • Тува объявила локдаун. Хакасия на очередиТува объявила локдаун. Хакасия на очереди
  • Глава Минздрава России оценил ситуацию с коронавирусом в Красноярском краеГлава Минздрава России оценил ситуацию с коронавирусом в Красноярском крае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.