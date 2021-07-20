Красноярские перевозчики согласились возить горожан по безлимитным проездным

До этого они отказывались участвовать в проекте краевого Минтранса, ссылаясь на возможные убытки, которые власти не собираются компенсировать из бюджета.

Красноярцы смогут ездить на общественном транспорте (в том числе и коммерческом) по безлимитным проездным. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.

Стоимость такого проездного (по сути, это та же транспортная карта) будет составлять 2 100 рублей в месяц, что примерно равняется 80 поездкам на маршрутке. Судя по ответу Минтранса на запрос депутата Законодательного Собрания края Ильи Зайцева (есть в распоряжении DK.RU), именно это выступало сдерживающим фактором для запуска проекта — перевозчики отказывались возить пассажиров на таких условиях, видя в них предпосылки для формирования «значительных убытков».

Если пассажир [за указанную сумму] проедет больше 80 раз в течение месяца, перевозчики получат меньше предельного тарифа за каждую поездку пассажира», — сказано в письме транспортного ведомства.

Однако чиновникам удалось переубедить перевозчиков. Возможно, сыграло то, что, по статистике использования транспортных карт, от 81 до 90 поездок в месяц совершает лишь 0,3% пассажиров.

Как рассказали в краевом Минтрансе, проект планируют запустить с 1 сентября 2021 года, но тестировать его будет уже в августе — сейчас дорабатывается софт и «железо».