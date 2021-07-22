Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.07
73,69
86,92
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Компания Danone ищет правды в красноярском горсовете

Компания Danone ищет правды в красноярском горсовете
Иллюстрация: yandex

Французская компания Danone обратилась к спикеру Горсовета с жалобой на действия мэрии Красноярска. Речь о молочном комбинате «Милко».

#НОВОСТИ

В результате недавних публичных слушаний по проекту внесения изменений в генплан Красноярска комбинат может лишиться земли — ее заберут. Речь идет об участке на улице Телевизорной, 8. Французская компания арендует его для «Милко». До изменений этот участок предназначался для размещения пищевой промышленности. Проект изменений меняет его статус, переводя в зону для смешанной и общественно-деловой застройки.

Компания Danone ищет правды в красноярском горсовете 1

В обращении к спикеру Горсовета Наталье Филюриной подчеркивается, что «комбинат «Милко» является крупнейшим потребителем молока в регионе».

Добавим, общее поголовье фермерских хозяйств, поставляющих сырьё производству, составляет более 6 000 голов крупного рогатого скота. Закрытие производства приведет к остановке поставок полочной продукции на прилавки магазинов Красноярского края и других регионов. А сотрудники комбината потеряют работу.

Французская компания просит горсовет рассмотреть законность принимаемых мэрией решений.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Командор» прописался на «СберМаркете»«Командор» прописался на «СберМаркете»
  • «Россети Сибирь» поймали на воровстве электроэнергии майнинговую ферму«Россети Сибирь» поймали на воровстве электроэнергии майнинговую ферму
  • Сезон миграции: очередной депутат покинул ЛДПРСезон миграции: очередной депутат покинул ЛДПР
  • «Объединим бренды»: пекарня Vivo & Jolly начала сотрудничество с Tres Cafeteros«Объединим бренды»: пекарня Vivo & Jolly начала сотрудничество с Tres Cafeteros
  • Красноярские перевозчики согласились возить горожан по безлимитным проезднымКрасноярские перевозчики согласились возить горожан по безлимитным проездным
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.