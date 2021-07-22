Компания Danone ищет правды в красноярском горсовете

Французская компания Danone обратилась к спикеру Горсовета с жалобой на действия мэрии Красноярска. Речь о молочном комбинате «Милко».

В результате недавних публичных слушаний по проекту внесения изменений в генплан Красноярска комбинат может лишиться земли — ее заберут. Речь идет об участке на улице Телевизорной, 8. Французская компания арендует его для «Милко». До изменений этот участок предназначался для размещения пищевой промышленности. Проект изменений меняет его статус, переводя в зону для смешанной и общественно-деловой застройки.

В обращении к спикеру Горсовета Наталье Филюриной подчеркивается, что «комбинат «Милко» является крупнейшим потребителем молока в регионе».

Добавим, общее поголовье фермерских хозяйств, поставляющих сырьё производству, составляет более 6 000 голов крупного рогатого скота. Закрытие производства приведет к остановке поставок полочной продукции на прилавки магазинов Красноярского края и других регионов. А сотрудники комбината потеряют работу.

Французская компания просит горсовет рассмотреть законность принимаемых мэрией решений.