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Красноярским бизнесом заинтересовались удмурты

Красноярским бизнесом заинтересовались удмурты
Иллюстрация: pixabay.com

Предприниматели республики ищут партнеров в Красноярском крае. В конце следующей недели с ними можно будет встретиться в онлайне и обсудить перспективы сотрудничества.

#НОВОСТИ
В Красноярске пройдет онлайн-встреча местных предпринимателей с коллегами из Удмуртии. Об этом рассказали в центре «Мой бизнес», который и организует мероприятие.
 
Несколько удмуртских компаний (например, региональный маркет-плейс UDM.Market, производственное объединение «ПАККА», ООО «Промкомплект», УК «Удмуртский машиностроительный кластер», ООО «Окфил», ООО «Новосвет») уже подтвердили свое участие. Помимо них обещают быть представители республиканских властей.
Региональные предприятия и организации смогут презентовать свою продукцию и услуги, договориться о дальнейшем сотрудничестве», — говорят в «Моем бизнесе».
Пройдет встреча 30 июля с 9:30 до 11:00 по московскому времени. Записаться на встречу можно на ее странице на сайте центра «Мой бизнес» или, отправив письмо на e-mail: kurs@agpb24.ru с указанием ФИО, ИНН компании, телефона и адреса электронной почты. Участие бесплатно.
 
Подробнее можно узнать по телефону 8 800 234 0 124.
Автор: Петр Савельев
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