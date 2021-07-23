Красноярским бизнесом заинтересовались удмурты

Предприниматели республики ищут партнеров в Красноярском крае. В конце следующей недели с ними можно будет встретиться в онлайне и обсудить перспективы сотрудничества.

В Красноярске пройдет онлайн-встреча местных предпринимателей с коллегами из Удмуртии. Об этом рассказали в центре «Мой бизнес», который и организует мероприятие.

Несколько удмуртских компаний (например, региональный маркет-плейс UDM.Market, производственное объединение «ПАККА», ООО «Промкомплект», УК «Удмуртский машиностроительный кластер», ООО «Окфил», ООО «Новосвет») уже подтвердили свое участие. Помимо них обещают быть представители республиканских властей.

Региональные предприятия и организации смогут презентовать свою продукцию и услуги, договориться о дальнейшем сотрудничестве», — говорят в «Моем бизнесе».

Пройдет встреча 30 июля с 9:30 до 11:00 по московскому времени. Записаться на встречу можно на ее странице на сайте центра «Мой бизнес» или, отправив письмо на e-mail: kurs@agpb24.ru с указанием ФИО, ИНН компании, телефона и адреса электронной почты. Участие бесплатно.

Подробнее можно узнать по телефону 8 800 234 0 124.