Как начать дело, которое всё-время откладываешь или Чего же мы боимся? – Виктор Соломоник

- Помнишь ты говорил о том, прикольном проекте, который хотел начать в начале года? Чего там у тебя с ним? - Э-э-э… Ну… Короче… Я чего-то... времени не нашел.

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Виктор Соломоник, «Лемма», Vivo & Jolly

Так начинаются и так заканчиваются множество интересных идей, проектов и мечт, которые расцветают в нашей голове пышным светом, творят волшебное, достигают необычайных высот, но в реальности даже не начинают жить.

Почему так?

Для начала я бы разделил реальность, в которой мы находимся, на мир идеального и мир материального. Идеальны, не от слова «суперский», а от слова «идея», то есть замысел.

В мире идей всё как раз идеально, то есть прекрасно и совершено. Пока наш проект находится в мире идеального - у него все хорошо. Приходят идеальные партнеры и сотрудники, идеально выполняющие свою работу, честные и с прекрасной мотивацией, идеальные поставщики поставляют сверхкачественные материалы по оптимальным ценам, запускаются идеальные процессы, мы делаем отличный маркетинг, к нам приходят клиенты, с радостью все покупают. Все метрики сходятся, у нас прибыль. Счастье.

Кстати, может быть все и наоборот. Смотря какое настроение и жизненная установка. Все ужасно, ничего не получится, все сотрудники будут воры, поставщики жулики, клиентов не будет, а если и пойдет все нормально и будет хоть какая-то прибыль, то партнер всё равно кинет. Но это тоже пока идеальный мир. Ничем не подтвержденный.

Идеальный мир - это не плохо. Любая идея должна сперва окрепнуть в этом мире. И как-то в нашей голове пройти все препоны и возражения. И самое главное, она должна доставлять нам радость, переживание счастья и ощущение мечты. Всё-таки - это НАША идея и если она никак не связана с мечтой, то зачем её развивать, хотя бы и в голове.

Ну вот мы признали за проектом статус мечты, она нам нравится. Мы её утвердили, поставили штамп «согласовано». Что дальше?

А дальше, как раз нужно решить - собираюсь ли я свой проект, свою идею перемещать в плоскость материального мира? То есть собираюсь ли я её осуществлять. Или нет?

Если нет (а такое тоже может быть), то главное не переживать на эту тему, неврозов в себе не развивать, а просто честно признаться, что это у меня не мечта вовсе, а такая фантазия. Имею я право на фантазию? Имею. Могу я называться фантазером? Могу! Главное, повторюсь, не корить себя в этом, а сделать осознанный выбор - быть фантазером.

А вот, если у меня мечта, а не фантазия, то она конечно требует осуществления. И вот здесь начинаются у нас некоторые сложности.

Есть у меня идея? Да! Хочу её осуществлять? Да! Осуществляю? Нет!

Почему???

«Ну, это… как его… времени все нет».

Или в некоторых случаях: «Ну там просто деньги нужны. Я вот накоплю и начну».

Но! это всё отговорки. Маленький пример из жизни.

Встречаемся с ребятами, которые хотят организовать бизнес, связанный с производством в Китае. Говорят, давно хотим начать, но вот не знаем, получится или нет. Я послушал идею, говорю: получится, конечно, если начинать и работать. Они:

- Да вот это же денег надо вложить, с производством разобраться. А вдруг не пойдет...

- Не надо пока производство, сделаем сайт, начнем продавать. Будут заказы, начнете думать про производство.

- Сайт. это хорошо. Но это же все-равно деньги и время.

- Можно на тильде бесплатно сделать. Через неделю уже будете смотреть, есть покупатели - нет, что спрашивают. Делов на десять тысяч рублей вместе с бюджетом на рекламу. Хватит, чтобы все понять.

- Э-э. Хорошо. Надо подумать.

До сих пор думают.

Так вот дело в 99,9 % случаев, почему мы не осуществляем свою идею, свою мечту - не во времени и не в деньгах.

А в чем?

На мой взгляд, в страхах.

И страхов здесь - три.

Первый.

Страх как-то явиться в этом мире со своей идеей и значит быть видимым, заметным и вообще за всю эту историю теперь как-то отвечать. Ведь пока я только мечтаю, пусть даже рассказываю это своим друзьям и знакомым - это мое, сугубо личное, дело. Я в норке идеального мира. А начать осуществление - это подать голос и это явить себя. Это как встать в полный рост. И стать заметным. И за этот полный рост быть готовым ответить. Уметь сказать: да, это моя идея, и я её буду осуществлять. Я в неё верю. И если у кого есть вопросы - задавайте. А если есть сомнения - оставьте их при себе.

И если не получится - тоже уметь за это ответить (но кстати, не получится не может, об этом в самом конце)

Второй страх.

Это страх изменений. Для человека - любое изменение равносильно смерти. Поверим психологам, которые говорят, что даже, когда человек вдруг встает перед позитивными изменениями - например, выигрывает миллион долларов, для него это колоссальный стресс и сопутствующий ему страх. Почему? Да потому что теперь будет все по-новому и жизнь поменяется и от многого привычного придется отказаться, и столкнуться с новым и не знакомым. И это страшно. Ведь старое, какое бы оно ни было, безопасно.

Именно поэтому в компании так сложно внедряются изменения. Какие бы они позитивные не были. Каждый на своем месте держится за старое, такое родное, такое свое.

Итак, мы не начинаем осуществлять свою мечту, потому что реально очень сильно боимся, последующих за этим изменений.

Кстати, поэтому семинары Тони Роббинса, если и работают, то только в краткосрочной перспективе.

- Что сидишь? Так и будешь сидеть? И жизнь пройдет мимо! Вот смотри все встали! Давай! Возьми жизнь в свои руки. Начни изменения.

И ты смотришь – все повскакивали и куда-то пошли. И ты тоже пошел вместе со всеми. Да! Я взял руки в свою жизнь! Я теперь все поменяю! А потом приходишь домой. А там ты один! А тебе страшно уже что-то менять. И у тебя только невроз на этой почве. Вот ведь все же пошли. Я что ли один такой какой-то не такой?

- Да нормальный ты. Нельзя за один тренинг избавиться от страха перед изменениями. От него вообще нельзя избавиться на тренинге… Да от него вообще нельзя избавиться.

Третий страх

А еще человек боится, что когда его идея выйдет в мир материального, то она этим миром вся испоганится и об материальность эту искорежится.

Я в свое время открывал пекарню. После того, как Европу посетил. В Красноярск вернулся и захотел такую же открыть – пекарню-кафе. И мы с другом очень долго обсуждали, как у нас все круто будет. И где-то после полугода обсуждений, начали осуществлять всё-таки свою мечту. И всё пошло конечно, не так, как планировалось. Но из всего этого «не так», я запомнил один момент, самый нетаковый. Мы купили столы, которых, как оказалось, тоже в Красноярске просто так не купишь, их надо было заказывать и две недели ожидать. И вот мы дождались, нам их привезли. Отдельно столешницы и отдельно ножки. Я позвонил в компанию, у которых мы их купили, спрашиваю: почему вместо столов, у меня столешницы и ножки. Мне посоветовали их прикрутить друг к другу шурупами. Но в принципе, они могут нам своих ребят отправить. Так как эти ребята знают, что и как, то они нам все сделают. Через два дня приехали ребята. Они прикрутили первую столешницу, и я увидел, что шурупы пробили ее и чуть вышли насквозь. Я не мог поверить своим глазам. Специально обученные ребята прикрутили шурупы к столешницам, которые я ждал две недели, и первыми же шурупами испортили стол. Ребят я, конечно, выгнал и шурупы мы потом прикрутили сами. Но вот эта дырочка в столе у меня в пекарне мне все время напоминает, что все пойдет не так, как ты планируешь. В самом неожиданном месте. И все время реальность, будет не такой, как в мечте. И тебе все время придется корректировать, менять, исправлять, двигать.

Или думаешь, сейчас мы запустим такой замечательный проект. Для этого на старте надо взять вот такого сотрудника вот с такими способностями. А оказывается, ты его не можешь найти. То ли таких нет, то ли к тебе не идут, то ли зарплата в экономику не встраивается. И с первого шага всё приходится переписывать.

И вот это жесткая встреча с реальностью - она нас тоже пугает.

И тебе все время приходится свою мечту корректировать: все время отказываться от первоначального плана, приспосабливать под неожиданное и обтесывать о материальный мир. Это такой непрерывный поток изменений. А ведь в идеальном мире все было так ровно и понятно, и правильно, и хорошо.

Итак, у нас три страха: страх изменений или смерти, страх стыда или явить себя со своей идеей в полный рост во всеуслышание миру и страх умучаться, столкнувшись с реальностью, потратить кучу сил и потерять мечту.

И важный вопрос, как это преодолеть всё?

Ну для начала, конечно, надо себе очень честно признаться в этом страхе.

Откровенно себе сказать, что я не запускаю свой проект, свое дело, не потому что у меня времени нет или денег. А потому что мне страшно.

И этот страх - он на самом деле нормальный. Все боятся. Не все говорят, далеко не все осознают даже, но боятся все. Это наше, родное, человеческое - так боятся.

Во-вторых, несмотря на страх, надо взять мужество, которое у нас есть. Здесь важно признать, что мужество у нас тоже есть у всех.

Да, у всех оно разное и очень индивидуальное.

И надо отмерить и сделать первый шаг, на который лично тебе твоего индивидуального мужества хватает.

Вот эта личная мера шага – она очень важная.

Некоторые в тёплый бассейн прыгнуть не могут. Страшно. Это не значит, что теперь в бассейн не ходить. Это значит, потихоньку, по ступенькам.

А кому-то просто прыгнуть скучно. Ну так с вышки значит.

Очень человеческое отношение к себе должно быть в первом шаге.

И во втором.

И так далее.

И вот такой маленький безопасный соразмерный себе простой и понятный шаг в бездну неизвестного - и будет очень человеческим началом нового дела. Или нового проекта.

Без невроза. Без сравнения, что вот Петя, он сразу и миллион.

Ты не Петя, а я не ты.

Но такими маленькими безопасными шагами, с мужеством преодолевающий свой страх можно очень уверено двигаться навстречу своей мечте.

Так и с чего начать?

Да не важно.

Когда я открывал направление в бизнесе - я просто делал первую встречу, куда приглашал людей, которые, по моему предположению, могли быть полезны. Мы что-то обсуждали. Ставили какие-то задачи. И я назначал следующую встречу. Таким образом начать для меня было - просто назначить встречу в гугл-календаре.

Мой знакомый говорит, не знаешь, с чего начать, начни с группы в телеграмме.

Некого звать? Можно назначить планерку с собой. Выделить время, прийти и начать обсуждение. Да, пока с собой. Цель встречи? Соразмерить первый шаг со своим мужеством и сделать его на этой неделе.

Вот и всё.

А если все-таки не получится осуществить мечту. Что делать?

Вынужден расстроить...

Мечта не может не получиться!!!

Иначе это была не мечта!

Она может скорректироваться, измениться, что-то ты можешь поменять. Но! Мечта не может не получиться.