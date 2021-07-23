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1500 рублей от Росбанка к школьным выплатам

1500 рублей от Росбанка к школьным выплатам
Автор фото: Anna Tis. Иллюстрация: pexels.com

Росбанк разработал специальное предложение для новых клиентов в дополнение к единовременным выплатам от государства для школьников и будущих первоклассников, приуроченным к началу учебного года.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Если клиент оформит выплату (при подаче заявления на выплату необходимо указать номер счета) на карту #МожноВСЕ Росбанка, открытую в период с 15 июля по 31 октября 2021 года, то на 10 тысяч рублей (выплаченные ему в качестве господдержки) он получит дополнительные 1,5 тыс. рублей.

Чтобы получить дополнительную выплату, новым клиентам Росбанка необходимо оформить карту #МожноВСЁ, узнать реквизиты счета в мобильном приложении и указать в заявлении на Госуслугах номер счета карты #МожноВСЁ Росбанка.

После зачисления выплаты от ПФР, до 10 числа следующего месяца, банк начислит вам дополнительные 1500 рублей, что станет подспорьем при подготовке к новому учебному году. Выплата начисляется за каждого ребенка, указанного в заявлении на Госуслугах, который вправе получить единовременную выплату.

С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке

Период проведения акции (с учетом срока выдачи призов) - с 15.07.2021 по 31.11.2021. Стать Участником Акции можно в период с 15.07.2021 по 31.10.2021.

Для участия в акции участнику в период участия в Акции необходимо обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

- в период с 15.07.2021 по 31.10.2021 заключить с банком договор о выдаче и использовании банковской карты в рамках выбранного пакета банковских услуг;

- в срок до 01.11.2021 подать заявление через портал «Госуслуги» в соответствии с требованиями, установленными на сайте https://mintrud.gov.ru/ или https://www.gosuslugi.ru/, на получение единовременной выплаты на школьников и будущих первоклассников к началу учебного года в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей, указав в заявлении на выплату реквизиты счета карты.

Участник получает право на начисление бонусов в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) за каждого ребенка, указанного в заявлении, который вправе получить единовременную выплату.

Начисленные участникам бонусы конвертируются банком в валюту Российской Федерации по курсу 1:1 (1 Бонус = 1 рублю). Сумма денежных средств, полученных в результате конвертации бонусов, выплачивается участникам программы, выполнившим условия программы, путем зачисления на текущий счет участника программы в рублях, открытый в банке, в срок не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем получения единовременной выплаты на школьников и будущих первоклассников в порядке. В случае наличия у участника программы нескольких текущих счетов в рублях зачисление денежных средств производится банком на любой текущий счет в рублях по выбору банка.

Банк не несет ответственности за неполучение участником программы бонусов по причине предоставления им неверных, неполных или неактуальных сведений, а также по другим не зависящим от банка причинам.

 

Автор: Александр Вознесенский
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