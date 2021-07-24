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Началось «заселение» Красноярской технологической долины

Началось «заселение» Красноярской технологической долины
Иллюстрация: Yandex

Озвучены имена первых резидентов площадки. Их общий инвестиционный портфель около 5 млрд рублей.

#НОВОСТИ

Названы первые потенциальные резиденты ОЭЗ «Красноярская технологическая долина». Это компании ООО «Хенкон Сибирь», АО «Спецтехномаш», ООО «Сибирские алюминиевые диски». Их бизнес-планы изучил и одобрил экспертный совет во главе с вице-премьером правительства края Сергеем Верещагиным.

Совокупный инвестиционный портфель резидентов составляет около 5 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 1 тыс. рабочих мест.

Добавим, ООО «Хенкон Сибирь» и АО «Спецтехномаш» планируют создание  машиностроительных производств для выпуска горнодобывающей техники. «Сибирские алюминиевые диски» намерены запустить  новое производство литых дисков.

Автор: Петр Савельев
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