Началось «заселение» Красноярской технологической долины
Озвучены имена первых резидентов площадки. Их общий инвестиционный портфель около 5 млрд рублей.
Названы первые потенциальные резиденты ОЭЗ «Красноярская технологическая долина». Это компании ООО «Хенкон Сибирь», АО «Спецтехномаш», ООО «Сибирские алюминиевые диски». Их бизнес-планы изучил и одобрил экспертный совет во главе с вице-премьером правительства края Сергеем Верещагиным.
Совокупный инвестиционный портфель резидентов составляет около 5 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 1 тыс. рабочих мест.
Добавим, ООО «Хенкон Сибирь» и АО «Спецтехномаш» планируют создание машиностроительных производств для выпуска горнодобывающей техники. «Сибирские алюминиевые диски» намерены запустить новое производство литых дисков.