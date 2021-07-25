Блиц-опрос: Чего вы ждете от власти в связи с ограничениями?

Пандемия разделила бизнес на тот, что ограничен в работе, и тот, которого анктиковидные решения не коснулись. Мы спросили представителей сфер, несущих убытки, какой поддержки они ждут от властей.

Александр Белов, владелец бара BRED PITTЬ:

— У властей, по всей видимости, особого желания помогать бизнесу уже нет. Если в начале пандемии о чем-то говорили, то теперь тишина. Да нам уже ничего и не надо — дали бы работать спокойно. Так нет же, закрыли ночной общепит, аттракционы и т. п. Толку же от этого нет: две недели назад, когда все снова началось, заболеваемость была на уровне 300 человек в сутки, а сейчас за пятьсот перевалило. Если нам и дадут открыться, то только перед выборами и ненадолго.

Марина Королькова, управляющий Grek Land, Red Sail и «Троя-парк»:

— Сегодня уже более месяца, как детские центры и парки в торговых центрах не работают. Нам объявлен локдаун — без какого-либо диалога и объяснения со стороны власти. Чего мы ждем? Как минимум, субсидий на зарплаты, затраты на арендные платежи, послабление или освобождение от местных налогов и компенсацию затрат на коммунальные услуги. Но в целом мы не хотим просить о помощи, а хотим иметь возможность работать с установленными санитарными антиковидными требованиями РФ.

Сергей Липов, директор кинотеатра «Эпицентр»:

— Единственная поддержка, которую мы ждем, — это чтобы власть вела с нами диалог, разговаривала с бизнесом и обсуждала планируемые запреты и ограничения. Мы прекрасно понимаем и делаем все, чтобы наши гости и сотрудники не болели, но уже устали от ограничений и проверок, в которых нет ни капли логики. Если бы хотя бы наши убытки хоть как-то влияли на снижение пандемии… Но ведь этого нет. Ощущение, что нужно для галочки продемонстрировать какие-то ограничительные действия.

Андрей Болсуновский, основатель фермы «Коза-Дереза»:

— Вообще никаких мер поддержки от власти не жду и никогда не ждал. Потому что они обязательно в итоге как-нибудь бизнесу потом аукнутся, и это будет больно. Вообще то то, что власти в последнее время творят в отношении бизнеса — малого и среднего — это планомерное убийство, а не помощь. И речь не только об ограничениях, связанных с пандемией. Мы уже даже не говорим о каком-то диалоге — бизнес выживают с экономического поля города. Примеров уже достаточно.

Ольга Лаевская, основатель Allure ideas:

— От властей хотелось бы ещё большей активности по работе с вакцинацией. Возможно, более доступной и убедительной агитационно-просветительской информации о прививках для части сомневающегося населения.

Пусть бы уже все были здоровы и ничем не ограничены!

Елена Скрымина, создатель баров «Вписка», «Пошли в школу», фуд-проекта «Доширачная»

Если честно, даже не думали в этом направлении! Выходит, ничего не ждём!

Пытаемся сокращать издержки и разглядеть, развивать и использовать потенциал сотрудников на «передовой».

Стоит отметить, что в «первую волну» господдержка 2% очень нам помогла несмотря на то, что многие решения властей становится историями для мемов!