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Каждый пятый россиян - «за» новый локдаун

Каждый пятый россиян - «за» новый локдаун
Иллюстрация: pixabay.com

Большинство россияне выступает против еще одного режима самоизоляции, однако каждый пятый уверен: в России вновь нужно вводить локдау. Такие данные предоставил портал по поиску работы Superjob.

#НОВОСТИ
Аналитики провели опрос среди 1600 представителей экономически активного населения по всей стране.
 
Специалисты отмечают, что более 20% россиян уверены: стране нужен новый режим самоизоляции. И пережить она его сможет легче, чем предыдущий — уже есть опыт.
 
Однако почти 60% и граждан России — резко против нового локдауна. По их мнению, экономика страны не выдержит второй волны банкротств и безработицы.
 
Кроме того, россияне надеются на вакцину:
Всех на вакцинацию — вот и решение вопроса».
 
Особенно много противников локдауна среди активно работающего населения в возрасте от 35 до 45 лет. с заработком до 80 тыс. руб. Они уверены: «наших гражданам уже ничем не напугаешь». И в то время, как некоторые россияне катаются по заграничным курортам, остальным просто нет смысла сидеть взаперти.
Если все раскатывают по морям и курортам, зная, что привезут обратно всю заразу, то о каких ограничениях можно говорить?!» — недоумевают россияне.
Автор: Юлия Тарабан
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