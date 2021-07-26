Каждый пятый россиян - «за» новый локдаун

Большинство россияне выступает против еще одного режима самоизоляции, однако каждый пятый уверен: в России вновь нужно вводить локдау. Такие данные предоставил портал по поиску работы Superjob.

Аналитики провели опрос среди 1600 представителей экономически активного населения по всей стране.

Специалисты отмечают, что более 20% россиян уверены: стране нужен новый режим самоизоляции. И пережить она его сможет легче, чем предыдущий — уже есть опыт.

Однако почти 60% и граждан России — резко против нового локдауна. По их мнению, экономика страны не выдержит второй волны банкротств и безработицы.

Кроме того, россияне надеются на вакцину:

Всех на вакцинацию — вот и решение вопроса».

Особенно много противников локдауна среди активно работающего населения в возрасте от 35 до 45 лет. с заработком до 80 тыс. руб. Они уверены: «наших гражданам уже ничем не напугаешь». И в то время, как некоторые россияне катаются по заграничным курортам, остальным просто нет смысла сидеть взаперти.