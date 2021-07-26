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Поможет с налогами и выплатами: для самозанятых запустили новую платформу

Поможет с налогами и выплатами: для самозанятых запустили новую платформу
Иллюстрация: pixabay.com

Продукт запустили Онлайн-сервис YouDo и hh.ru. Платформа помогает разобраться с налогами, подобрать внештатных исполнителей и оптимизировать расходы на ведение электронного документооборота.

#НОВОСТИ

Кроме того, YouDo совместно с ФНС России, Рострудом и ОНФ разработал памятку для бизнеса, где собрал основные рекомендации рынку при работе с самозанятыми. Они помогут избежать ошибок при видении бизнеса, начислении массовых и оформлении отношений с внештатным персоналом.

Мы состояли в рабочей группе при ФНС во время разработки закона о самозанятых и сейчас активно принимаем участие в рамках рабочих групп при различных ведомствах и бизнес-ассоциациях по вопросам развитии режима НПД. За 10 лет работы накопили широкую экспертизу по работе с физическими лицами. Мы видим устойчивый запрос бизнеса не только к поиску самозанятых, но и на автоматизацию процессов при работе с ними. — рассказал Денис Кутергин, сооснователь YouDo.

Он также отметил, что именно сотрудничество бизнеса и самозанятых может стать отличным драйвером для развития курса на легализацию экономики.

Отметим, платформой YouDo Бизнес за время тестирования воспользовались уже несколько десятков компаний. Среди клиентов — ритейл, логистические сервисы, рекламные и BTL-агентства, аутсорсинговые компании и другие.

По прогнозам экспертов hh.ru , в ближайшие три года количество самозанятых в России может составить от 10 до 15% от всего работающего трудоспособного населения. к 2024 году число официально зарегистрированных самозанятых в России к 2024 году вырастет на 6 млн человек.

Отметим, больше всего тех, кто трудится на себя — среди работающих в сфере автоперевозок, репетиторства, ремонта, аренды квартир.

 

Автор: Юлия Тарабан
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