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«Поиск пропавших детей» собирает деньги на подводный дрон

«Поиск пропавших детей» собирает деньги на подводный дрон
Иллюстрация: Facebook: Оксана Василишина

Красноярские волонтёры из организации «Поиск пропавших детей» обратились к жителям города с просьбой собрать деньги на подводный дрон. Он необходим, чтобы находить утонувших людей

#НОВОСТИ
Стоимость дрона — почти 350 тыс. рублей.
Как отметила руководитель волонтеров Оксана Василишина, оборудование поможет волонтёрам быстрее находить тех, кто утонул и сократить мучительное ожидание их близких.
По ее словам, только в июле в городе утонуло пять детей. В поиске троих из них принимали участие волонтёры. Для поисковых работ они использовали свою камеру — однако она слабая и в мутной воде или при быстром течении не эффективна.
Мы обращаемся к бизнесу, к своим друзьям, к волонтерам — помогите нам приобрести это поисковое оборудование. Мы хотим, если случилось горе, то хотя бы помочь быстрее найти утонувших, а родные могли б проститься с погибшими по-человечески», — отметила Оксана.
Все реквизиты для пожертвований размещены на официальных страницах организации «Поиск пропавших детей», там же будет опубликован отчет о всех поступлениях. 
Отметим, на данный момент волонтёрам удалось собрать уже 56 тысяч рублей.
Автор: Юлия Тарабан
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