«Краском» заподозрили в необоснованном обогащении

К компании выдвинули иск на более чем на 3 млрд рублей. Истцом выступает еще одна коммунальная компания Красноярска, сетями которой пользуется «Краском».

С «Краскома» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс») требуют взыскать свыше 3,3 млрд рублей. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Красноярского края.

Поводом для обращения стало то, что, по мнению истца, коим выступает «Красноярская сетевая компания» (эксплуатирует сети тепло- и водоснабжения, а также водоотведения), коммунальщики сверх меры использовали ее сети для сброса сточных вод.

Речь идет о канализации на ул. Кутузова,1 в Красноярске, которая принадлежит КСК. В 2018 году она разрешила «Краскому» транспортировать по этой сети сточные воды от определенных абонентов, перечень которых был закреплен в договоре. Однако, как сказано в заявлении, коммунальщики сбрасывали в эту систему сточные воды и других потребителей своих услуг.

Договор по транспортировке сточных вод не учитывает объемы сточных вод абонентов (потребителей), водоотведение которых осуществляется в городской канализационный коллектор „Южный“», — указано в исковом заявлении.

Этих «дополнительных» абонентов можно было внести в договор, но «Краском» не стал этого делать. Тогда-то «Красноярская сетевая компания» и пошла в Арбитраж. Она просит взыскать с коммунальщиков чуть больше 3 млрд рублей необоснованного обогащения и еще более 300 млн — за пользование чужими денежными средствами.

Суд пока не принял заявление к производству.