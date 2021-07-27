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Красноярская компания «Хомма» отзывает «потенциально опасную» мебель

Красноярская компания «Хомма» отзывает «потенциально опасную» мебель
Иллюстрация: instagram.com/homma_mebel

Месяц назад краевой Роспотребнадзор выявил, что компания производит и продает мебель без подтверждения ее безопасности. Мебельщики тогда приостановили реализацию своей продукции.

#НОВОСТИ
Красноярская мебельная компания «Хомма» начала отзывать свою продукцию, безопасность которой не подтверждена в соответствии с действующим законодательством, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
 
Подобные проблемы у предприятия обнаружились в июне этого года, во время проверки, которую проводило надзорное ведомство. Его специалисты потребовали прекратить продавать такую мебель. Компания подчинилась и начала процесс декларирования своей продукции.
Кроме того, мебельная компания отзывает потенциально опасную незадекларированную продукцию. В связи с этим покупателям кухонных гарнитуров „ХОММА“ необходимо обратиться к изготовителю. Производитель обязан возместить убытки, причиненные покупателям в связи с отзывом продукции», — говорят в Роспотребнадзоре.
Красноярская компания «Хомма» отзывает «потенциально опасную» мебель 1
Мебель, которую отзывает «Хомма»
 
Сколько такой несертифицированной мебели было продано и какую сумму компании придется выплатить потребителям, выяснить не удалось — руководство «Хомма» отказалось комментировать ситуацию. Однако в отделе маркетинга компании рассказали, что пока возвратов не было.
 
Напомним, что компания «Хомма» работает на красноярском рынке с 2017 года. Начинало оно как производственное направление группы компаний «Современные окна» и «Окна BNW». По данным сервиса «ЗАчестныйбизнес», в 2019 году (более поздние данные заблокированы) мебельщики заработали 779 тысяч рублей чистой прибыли, при выручке 57,2 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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