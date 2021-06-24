Красноярский производитель удвоит производство матрасов за 0,9 млрд рублей
Красноярский завод инвестирует 900 млн рублей, чтобы нарастить производство эластичного мебельного пенополиуретана до 15 тыс. тонн в год.
ООО «Сибпласт» (входит в группу «Фомлайн») планирует вложить 900 млн рублей в проект модернизации, который позволит нарастить производство эластичного мебельного пенополиуретана с 7,5 до 15 тыс. т в год. В 2020 году «Сибпласт» получил 1,6 млрд рублей выручки и 163,3 млн рублей чистой прибыли, — пишет «Ъ».
Половину средств компания планирует привлечь в виде льготного займа «Фонда развития промышленности», в рамках проекта будет создано 104 рабочих места, заказчиками станут такие производители матрасов и мебели как — «Орматек», «Аскона», «Сарма», «Много Мебели», «Гранд Мебель».
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