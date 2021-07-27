Юридические лица и ИП могут обменять баллы лояльности на услуги РКО

Банк «Левобережный» реализовал возможность частичной оплаты бизнес-пакетов расчетно-кассового обслуживания для корпоративных клиентов, участвующих в программе лояльности «Любимый клиент».

Обменивая накопленные баллы на бизнес-пакеты, предприниматели могут существенно экономить на комиссиях за расчетно-кассовое обслуживание счета. Баллами можно оплатить от 30 до 50% стоимости любого бизнес-пакета. Размер скидки зависит от их наполнения. Например, пакет РКО «Все включено» можно приобрести за половину его стоимости.

В Банке «Левобережный» представлены бизнес-пакеты, включающие комплекс услуг по РКО для разного бизнеса – начинающего, активно развивающегося, с большими оборотами и проводящего много ежемесячных платежей. Для ИП есть специальный пакет-конструктор «Мой бизнес – мои правила», который можно собирать самостоятельно каждый месяц в зависимости от актуальных для вас на текущий момент услуг. Подать заявку на открытие счета можно на сайте банка.

Помимо бизнес-пакетов РКО, участники программы лояльности могут обменять заработанные баллы на услуги банка и подарки от компаний-партнеров. С подробной информацией можно ознакомиться в разделе «Программа лояльности».

Стать участником программы.

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

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