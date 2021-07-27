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«Красноярскому цементу» устроили директорскую рокировку

«Красноярскому цементу» устроили директорскую рокировку
Иллюстрация: sibcem.ru

Этот пост занял бывший глава предприятия, которое, вместе с «Красцементом», входит в один холдинг. В руководстве уверяют, что эта перестановка плановая.

#НОВОСТИ
Управляющим директором «Красноярского цемента» (входит в группу «Сибирский цемент») назначен Дмитрий Киреев, ранее управлявший Ангарским подразделением холдинга, сообщили в пресс-службе компании.
 
До этого, с 2016 года, красноярским предприятием руководил Владимир Афанасин, которого теперь перевели в ту же должность на «Ангарскцемент» (бывшее место Киреева).
 
«Красноярскому цементу» устроили директорскую рокировку 1
Владимир Афанасин и Дмитрий Киреев (слева направо)
 
В «Сибцементе» говорят, что эта перестановка плановая (хотя в чем именно состоит план, не уточняют).
Она связана с теми задачами, которые в настоящее время стоят перед производствами холдинга в Восточной Сибири. Оба руководителя имеют большой опыт работы на предприятиях цементной промышленности, а значит, смогут обеспечить дальнейшее устойчивое развитие заводов Ангарска и Красноярска», — говорит первый вице-президент «Сибирского цемента» Геннадий Рассказов.
Стоит отметить, что Афанасин уже руководил «Ангарскцементом» — с 2011-го по 2016 год, когда его и сменил на этом посту Киреев.
Автор: Евгений Волошинский
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