Красноярск возьмет кредитов на 3 млрд рублей

Департамент финансов администрации Красноярска собирается привлечь 13 кредитов. Общая сумма заимствованных денег — 3,2 млрд рублей.Мэрия планирует взять деньги на 1,5 года.

Как следует из материала, размещенного по портале госзакупок, деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета и погашения ранее открытых кредитных линий.

Всего будет 6 кредитов на сумму 300 млн руб. и семь кредитов по 200 млн руб.

Как отметили в администрации, привлечение заемных денег не увеличит муниципальной долг.

Аукционы пройдут 11 августа, подать заявки на участие в аукционах можно до 09 час. 00 мин. 09 августа 2021 года.